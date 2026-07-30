AXA Sigorta'dan Kurumsal Risk Yönetimi İşbirliği - Son Dakika
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AXA Sigorta'dan Kurumsal Risk Yönetimi İşbirliği

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AXA Sigorta, kurumsal müşterilerine risk yönetimi alanında bütüncül danışmanlık hizmetleri sunuyor.

AXA Sigorta, kurumsal müşterilerinin risk yönetimi süreçlerini güçlendirmek amacıyla CMU Risk Yönetimi ile işbirliği gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında AXA Sigorta'nın kurumsal müşterileri, risklerini oluşmadan yönetmeye odaklanan bütüncül danışmanlık hizmetlerine ulaşabiliyor.

Risklerin çeşitlenip karmaşıklaştığı bir dönemde işletmelerin faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmesi, operasyonel dayanıklılıklarını artırması ve yeni nesil risklere karşı bütünsel bir koruma oluşturması önem taşıyor. Bu doğrultuda hayata geçirilen işbirliği, AXA Sigorta'nın kurumsal müşterilerine yönelik hizmetler sunuyor.

İşletmeler risk mühendisliği, deprem ve yangın risk analizleri, siber güvenlik, bilgi güvenliği, kriz yönetimi, iş sürekliliği, operasyonel dayanıklılık, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve üçüncü taraf risk yönetimi gibi birçok alanda verilen danışmanlık hizmetlerine tek elden ulaşabilecek. Bütüncül yaklaşım, şirketlerin yönetim süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kurumsal dayanıklılığı güçlendiren yaklaşım

İşbirliği kapsamında sunulan hizmet paketleri, kurumsal müşterilerin sürdürülebilir büyüme süreçlerine yönelik çözümler sunmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda deprem analizleri, termal kamera kontrolleri, yangın güvenliği testleri, sismik kesici uygulamaları ve sel riskine yönelik çözümler gibi toplam 14 farklı risk mühendisliği uygulaması yer alıyor.

Hizmet kapsamında ayrıca sızma testleri, zafiyet analizleri, sosyal mühendislik testleri, bilgi güvenliği olgunluk değerlendirmeleri, ISO uyum çalışmaları, kriz yönetimi simülasyonları, iş sürekliliği planlamaları ile sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği danışmanlığı gibi yeni nesil risk yönetimi hizmetleri de bulunuyor.

AXA Sigorta, CMU Risk Yönetimi ile hayata geçirdiği işbirliğiyle kurumsal müşterilerinin risklerini ortaya çıkmadan öngören, yöneten, operasyonel dayanıklılığını pekiştiren ve sürdürülebilir gelecek hedeflerine rehberlik eden bir yaklaşım sunuyor. CMU Risk Yönetimi, "tek durak servis" yaklaşımıyla kurumsal risk yönetimini AXA Sigorta'nın kurumsal müşterileri için stratejik bir avantaja dönüştürüyor.

Kaynak: AA

Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AXA Sigorta'dan Kurumsal Risk Yönetimi İşbirliği - Son Dakika

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