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Ayakkabı Tamircileri Yoğunluk Karşısında Randevu Sistemiyle Çalışıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ayakkabı Tamircileri Yoğunluk Karşısında Randevu Sistemiyle Çalışıyor

Ayakkabı Tamircileri Yoğunluk Karşısında Randevu Sistemiyle Çalışıyor

Ayakkabı fiyatlarının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar, mevcut ayakkabılarını tamir ettirmekte çare bulurken Afyonkarahisar'daki ayakkabı tamircileri yoğunluk karşısında randevu sistemiyle çalışmaya başladı. Dinar ilçesinde sayıları azalan ayakkabı tamircilerine olan ilgi arttı. Ayakkabı tamirciliği yapan Yavuz Oyan, randevu sistemiyle çalıştıklarını belirtirken, ayakkabı tamirciliği yapan esnafa daha fazla destek olunması gerektiğini dile getirdi.

01.02.2024 11:52
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Ayakkabı fiyatlarının yükselmesi ile birlikte vatandaşlar çareyi mevcut ayakkabılarını tamir ettirmekte bulurken Afyonkarahisar'daki ayakkabı tamircileri ise yoğunluk karşısında randevu sistemi ile çalışmaya başladı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir zamanlar seyyar ve her köşe başında bulunan ayakkabı tamircileri bugün bir elin parmakları kadar azaldı. Ayakkabı fiyatlarının yüksek olmasından dolayı ilçede son günlerde sayıları az olmasına karşı ayakkabı tamircilerine olan ilgi arttı. Yılından bu yana kundura tamirciliği yapan Yavuz Oyan babasının yanında öğrendiği mesleğini sürdürmeye devam ediyor. Kendilerinin yoğunluğa yetişmek için randevu sistemi ile çalışmaya başladıklarını vurgulayan Oyan, "Babamın yanında çırakları vardı, babamın çıraklarından biriside benim. Kalfalığı da ustalığı da babamdan öğrendim bu mesleği seve seve yapıyorum zaten sevmesen yapamazsın. Ama maalesef bu mesleğe ilgi yok çırak bulunmuyor, bulamıyoruz. Son günlerde tamiratlarda yoğunluk var, nedeni ise ayakkabı fiyatlarındaki yükseliş. Vatandaşlar aile ekonomisine katkıda bulunmak için ayakkabılarını tamir ettiriyorlar. Bu yüzden iş yoğunluğumuz arttı. Müşterilerimize bugün yarın diye randevu veriyoruz" dedi.

Oyan, ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığının kendilerine sağladığı desteklerden dolayı teşekkür ederken müşterileri de ayakkabı tamirciliği yapan esnafa daha fazla destek olunması gerektiğini dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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