Prof. Dr. Kaya, ayçiçeği hasadına haftalar kala çayır tırtılı istilası hakkında açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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Prof. Dr. Kaya, ayçiçeği hasadına haftalar kala çayır tırtılı istilası hakkında açıklamalarda bulundu

20.07.2022 13:17

Prof. Dr. Kaya, ayçiçeği hasadına haftalar kala çayır tırtılı istilası hakkında açıklamalarda bulundu Türkiye'de üretilen ayçiçeğinin büyük kısmını oluşturan Trakya Bölgesi'nde hasada haftalar kala çayır tırtılı istilası hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr.

Prof. Dr. Kaya, ayçiçeği hasadına haftalar kala çayır tırtılı istilası hakkında açıklamalarda bulundu

EDİRNE - Türkiye'de üretilen ayçiçeğinin büyük kısmını oluşturan Trakya Bölgesi'nde hasada haftalar kala çayır tırtılı istilası hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Yalçın Kaya, büyük tehlikeyle birlikte verim kaybına dikkat çekti.

"Çayır tırtılı kabusu İstanbul ve Çanakkale'ye sıçradı"

Yeşil ot canavarı denilen çayır tırtılının 150'den fazla bitki türünde hasar oluşturduğunu ifade eden Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, İstanbul ve Çanakkale dahil olmak üzere Trakya Bölgesi'nde yüzde 5 ile yüzde 10 oranında ekili tarım arazilerinde çayır tırtılının tespit edildiğini açıkladı.

"Yaprakları ne kadar yerseler verim kaybı o kadar artar"

Tırtılların bitki yapraklarını ne kadar fazla yerse verim kaybının o kadar fazla olacağını vurgulayan Prof. Dr. Kaya, tarlada bitkilerin yüzde 80'i yok olursa verim kaybı da yüzde 80'e ulaşır. Şu an sadece ayçiçeğinde değil, mısır, kanola ve şeker pancarında da görülüyor" dedi.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Prof. Dr. Kaya, ayçiçeği hasadına haftalar kala çayır tırtılı istilası hakkında açıklamalarda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Prof. Dr. Kaya, ayçiçeği hasadına haftalar kala çayır tırtılı istilası hakkında açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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