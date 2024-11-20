Ayçiçeği Kuraklık Sigortası Kapsamına Alındı

Ekonomi

TARIM ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldız, ayçiçeğinin Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamına dahil edilerek kuraklık riskine karşı güvence altına alınacağını söyledi.

Son yıllarda küresel ısınmayla birlikte oluşan aşırı sıcaklar, kuraklıkları da beraberinde getirince, tarımın önemli merkezlerinden Edirne'de geçen ekim döneminde ayçiçeği ve buğdayda büyük verim kayıpları yaşandı. Uzun süredir ayçiçeğinin TARSİM kapsamına alınarak kuraklık sigortası yapılmasını talep eden üreticinin çağrısı karşılık buldu. Trakya Birlik Genel Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen TARSİM bilgilendirme toplantısına görüntülü bağlanan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldız, ayçiçeğinin Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamına dahil edilerek kuraklık riskine karşı güvence altına alınacağını duyurdu. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Trakya üreticisinin beklentilerini de yakından takip ettiklerini söyleyen Yıldız, ayçiçeğinin yeni dönemde kuraklık vesair verim risklerine karşı güvence altına alınacağını kaydetti. Edinilen bilgiye göre daha önce buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi ürünlerin kapsama alındığı sigortaya dahil edilecek ayçiçeğinde devlet katkısının yüzde 60 olacağı belirtildi.

Trakya Birlik'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, bakanlığa teşekkür edilerek, "Birliğimizin, yağlık ayçiçeği üretiminin ve çiftçi refahının sürdürülebilirliğinin tesisi noktasında uzun süredir talepte bulunduğu ayçiçek verim sigortasının hayata geçirilmesinde büyük destek ve katkılarını esirgemeyen Tarım Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı başta olmak üzere Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman Yıldız, TARSİM Genel Müdürü Sayın Bekir Engürülü şahsında, Tarım ve Orman Bakanlığımız ile TARSİM Genel Müdürlüğümüze teşekkür ve şükranlarımızı sunarız" denildi.