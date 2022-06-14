Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi ayçiçeği üreticilerine kesin alım ödemesi yapacak - Son Dakika
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Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi ayçiçeği üreticilerine kesin alım ödemesi yapacak

14.06.2022 16:21
Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi ayçiçeği üreticilerine kesin alım ödemesi yapacak

Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi 2021 yılında üreticilerden aldığı ayçiçeğine kesin alım fiyatı adı altında ödeme yapacak.

Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi 2021 yılında üreticilerden aldığı ayçiçeğine kesin alım fiyatı adı altında ödeme yapacak.

Trakya Birlik Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, yaptığı açıklamada, kooperatifin geçen yıl aldığı ürünlere yağ oranına göre ton başına 1100 lira ödeyeceğini duyurdu.

Kalpakçı, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler göreve geldiğimiz günden beri üreticilerimize ve ortaklarımıza 'Hep bize güvenin, inanın, destek olun' dedik. Ortaklarımız da hiç tereddüt etmeden fiyat dahi sormadan ürünlerini bizlere teslim etti. Biz de Yağlı Tohumlar Kooperatifi olarak piyasa fiyatlarının yükselmesi nedeniyle arada oluşan farkları kampanyamız bitmesine rağmen üreticilerimize yansıtmaya karar verdik. Geçen yıl kooperatifimize 1500 ton ayçiçeği ürünü teslim eden 257 ortağımıza 1 milyon 600 bin lira kesin alım fiyat farkını bu ayın 20'sinden sonra dağıtmaya başlayacağız. Tüm ortaklarımıza hayırlı olsun."

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi ayçiçeği üreticilerine kesin alım ödemesi yapacak - Son Dakika

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