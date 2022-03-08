Ayçiçek yağında fiyat dalgalanması - Son Dakika
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Ayçiçek yağında fiyat dalgalanması

08.03.2022 00:57
Ayçiçek yağında fiyat dalgalanması

Samsun'un Canik ilçesinde bir markette 171,80 TL'ye satılan 5 litrelik ayçiçek yağının 500 TL ve üzeri alışverişlerde 43 TL indirimle 128,90 TL'ye satılması dikkat çekti.

Samsun'un Canik ilçesinde bir markette 171,80 TL'ye satılan 5 litrelik ayçiçek yağının 500 TL ve üzeri alışverişlerde 43 TL indirimle 128,90 TL'ye satılması dikkat çekti. Market yetkilileri, stokçuluğun önüne geçmek için böyle bir çözüm bulduklarını söylediler.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş Türkiye'yi de olumsuz etkiledi. Ayçiçek yağı hammaddesinde sıkıntı yaşandığı haberlerinin yayılmasının ardından fiyatlarda dalgalanma, vatandaşlarda da panik oluştu. Yağ izdihamlarının yaşandığı marketler ise kendi çözümlerini bulmaya başladı. 1 ürün alma şartında bile izdiham olduğuna dikkat çeken marketler tek tek ürün alıp yağ stoklanmasının önüne geçmek için 500 TL'lik alışveriş şartı koyduklarını açıkladı. 171,80 TL'ye satılan 5 litrelik ayçiçek yağının 500 TL ve üzeri alışverişlerde 43 TL indirimle 128,90 TL'ye satılması dikkat çekerken, market yetkilileri ise ev alışverişi yapan vatandaşları korumak adına böyle bir kampanya yaptıklarını ifade ettiler.

Konu hakkında açıklamada bulunan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ise "Firma yetkilileri ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. Malın raftan ürün eksilmemesi için böyle bir uygulama yaptıklarını söylediler. Ticaret İl Müdürlüğünün de bilgisi dahilinde böyle bir formül geliştirmişler. Sadece sıvı yağı piyasadan çekmek isteyen fırsatçılara fırsat vermemek için bu yöntemi seçmişler. Dar gelirli vatandaşların 1 yağ almak için 500 TL'lik alışveriş yapmasının zor olduğu konusunu ben de belirttim. Diğer türlü sadece 128 TL'ye yağ sattıklarında fırsatçıların bu yağların hepsinin piyasadan çekebileceğini söylediler. Bize stokçuların önüne geçmek için böyle bir tedbir aldıklarını söylediler" dedi.

Market yetkilisi: "Burada tüketiciye hizmet etmiş oluyoruz"

Bazı vatandaşlar tarafından tepki toplayan kampanya hakkında açıklamalarda bulunan marketin Müdür Yardımcısı Uğur Baş, "Bugün başlattığımız kampanyayı biz yapıyoruz. Burada tüketiciye hizmet etmiş oluyoruz. Yağ toplayan mağaza, bakkal, ufak marketlerin önünü kesip, perakende müşterimin hepsine hitap etmek istiyorum. Elimizdeki stoku eski fiyattan geçen cumartesi günü verdik. Burada çok büyük bir izdiham vardı. 8 teneke yap alan vardı, diğer müşteriler de 1 tane almaya çalışıyordu. Zaten toplu alan kişilerin geneli marketi olan ya da bakkalı olan kişiler. İzdiham yaşandığında yaşandığı gün de 5 LT'lik yağ 128 TL civarında satılıyordu. Tekli satışa döndüğümüzde de insanlar yine sıraya dönüp tek tek alıyordu. Bunların video kayıtları da elimizde mevcut. Tedarikte herhangi bir sıkıntı yok. Müşterimizin evhama kapılmasına ve panik yapmasına gerek yok. Şöyle bir durum var. Ayçiçek yağı stoklarda da mevcut ama fiyatlar kendiliğinden aştı. Savaş koşulları gibi durumlar fiyatları dalgalandırdı. Bizim aldığımız firmaların sattığı fiyatlardan yap satıyoruz desek doğru olur. 18 LT'lik sıvı ayçiçek yağı bizde 700 TL, aldığımız birlikteki fiyatı da 700 TL. Biz stokçuluk yapsak zaten malı kaldırmayız, fırsatçılık yapsak da herhangi bir kampanya bedeli de belirtmeyiz direkt fiyatını yazar geçeriz. Belli bir fiyatın üzerinde o malı satamazsınız. Faturalar zaten maliye tarafından denetleniyor. 5 büyük zincir marketin en büyük sıkıntısı da o anki malı arkaya çekerek stokçuluk yaparak milletin gözü önünde bunları yapmaları. Malları var ama arka tarafta yatırıp, müşteriye 'yok' diyorlar" diye konuştu.

Yağ stokunda sıkıntı yaşandığı haberlerinin yayılmasının ardından Türkiye genelinde yapılan denetimlerde birçok büyük markette yağ stoklandığı da tespit edilmiş ve gerekli cezalar kesilmişti. - SAMSUN

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Türk Lirası, Türkiye, Samsun, Canik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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