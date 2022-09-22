Aydem Enerji'den Yatağan'a Anadolu Lisesi ve öğrenci pansiyonu - Son Dakika
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Aydem Enerji'den Yatağan'a Anadolu Lisesi ve öğrenci pansiyonu

22.09.2022 13:18
Aydem Enerji'den Yatağan'a Anadolu Lisesi ve öğrenci pansiyonu

Aydem Enerji, Muğla Valiliği ile Yatağan ilçesine 16 derslikli Anadolu Lisesi ve 100 öğrenci kapasiteli pansiyon bağışlamak için protokol imzaladı.

Aydem Enerji, Muğla Valiliği ile Yatağan ilçesine 16 derslikli Anadolu Lisesi ve 100 öğrenci kapasiteli pansiyon bağışlamak için protokol imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aydem Enerji Muğla Valiliği ile imzaladığı protokol kapsamında inşaatına başlayacağı 480 öğrenci kapasiteli, 16 derslikli lise binasını ve 100 öğrenci kapasiteli pansiyonu en geç iki yıl içerisinde Milli Eğitim Bakanlığına hibe edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, şunları kaydetti:

"Gelecek nesillerin daha iyi şartlarda eğitim almasını önemsiyor, yaratıcı, çok yönlü düşünebilen, bilimsel çalışmalara yönelen, bilimi kendine rehber edinen, iz bırakacak gençler yetiştirilmesini destekliyoruz. Denizli'de, 2011'de eğitim ve öğretime kazandırdığımız, 640 öğrenci kapasiteli, 23 derslikli Aydem Fen Lisemizde, enerjisiyle ülkemizi bir adım daha ileri taşıyacak gençlerin yetişmesine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Evlatlarımızın bilim, fen alanındaki başarılarıyla iftihar ediyoruz. Şimdi de Muğla Yatağan'a kazandıracağımız Anadolu Lisesi için büyük bir mutluluk ve heyecan içindeyiz. İnanıyorum ki bu çatı altında en güncel bilgiye ulaşan, ulaşmakla kalmayıp onu geliştirip uygulayan, okullarının onlara sunduğu imkanlardan en verimli şekilde yararlanan başarılı gençler hayata atılacak ve geleceğimizi dönüştürecek."

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Kaynak: AA

Muğla Valiliği, Anadolu Lisesi, Yatağan, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydem Enerji'den Yatağan'a Anadolu Lisesi ve öğrenci pansiyonu - Son Dakika

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