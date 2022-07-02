Aydem çiftçilere elektrikte ödeme kolaylığı sağlayacak - Son Dakika
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Aydem çiftçilere elektrikte ödeme kolaylığı sağlayacak

02.07.2022 12:52
Aydem çiftçilere elektrikte ödeme kolaylığı sağlayacak

Aydem ve Gediz Perakende ile özel bir banka arasında çiftçilere yönelik elektrikte önemli bir iş birliğine imza atıldı.

Aydem ve Gediz Perakende ile özel bir banka arasında çiftçilere yönelik elektrikte önemli bir iş birliğine imza atıldı.

Bu iş birliği çerçevesinde çiftçiler, özel banka kartıyla Aydem Perakende ve Gediz Perakende Müşteri İlişkileri Merkezleri'nden yapacakları ödemelerde 3 ay vade ve 0 faiz avantajı elde ederek otomatik ödeme talimatı verebileceklerini ve faturalarını hasat dönemine erteleyebilecekleri belirtildi.

Aydem Perakende ve Gediz Perakende ile Yapı Kredi arasında çiftçilere yönelik önemli bir iş birliğine imza atıldı. Bu iş birliği çerçevesinde çiftçiler, Yapı Kredi Verimli Kartları ile Aydem Perakende ve Gediz Perakende Müşteri İlişkileri Merkezleri'nden yapacakları ödemelerde 3 ay vade ve 0 faiz avantajı elde ederek otomatik ödeme talimatı verebilecek, faturalarını hasat dönemine erteleme imkanı sunuldu.

Yapı Kredi'nin, çiftçilere özel sunduğu, tüm tarımsal girdi mazot, gübre, tohum, zirai ilaç, fidan-fide ve benzeri alımlarında kullanılabilen Verimli Kart sayesinde, Aydem Perakende ve Gediz Perakende Müşteri İlişkileri Merkezleri'nden yapılacak elektrik faturası ödemeleri, çiftçilerin hasat dönemlerine kadar ötelenip taksitlendirilebiliyor. Ayrıca anlaşma çerçevesinde Yapı Kredi Verimli Kart sahipleri, fatura ödemelerini hasat dönemine erteleyip özel faiz oranlarından faydalanabildiği kaydedildi. Yapılan iş birliği aynı zamanda otomatik tarımsal kurum ödemelerinde yüksek tüketimli elektrik faturası bulunan Aydem Perakende ve Gediz Perakende müşterileri için Doğrudan Borçlandırma Sistemi ile de kolaylık sağlanacağı belirtildi.

Aydem Perakende ve Gediz Perakende müşterisi olan çiftçiler, en yakın Yapı Kredi şubesine gidip Verimli Kart başvurusu yaparak bu fırsatlardan faydalanabileceği açıklandı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydem çiftçilere elektrikte ödeme kolaylığı sağlayacak - Son Dakika

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