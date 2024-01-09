Aydın\'a 4 Milyar 341 Milyon TL Yatırım ve Destek Sağlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinesinde 2002 yılından bu yana Aydın'a 4 milyar 341 milyon TL yatırım ve destek sağlanırken, işçi bulma kurumu aracılığıyla 259 bin 802 kişi işe yerleştirildi.

Aydın'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinesinde yatırım ve destekler yapılmaya devam ediyor. Bu çerçevede Aydın'a 2002 yılından bu yana 4 milyar 341 milyon TL yatırım ve destek sağlandı. Ayrıca işçi bulma kurumu aracılığıyla 259 bin 802 kişi de işe yerleştirildi. Aktif İşgücü Programı'ndan 61 bin 674 kişi, Toplum Yararına Program'dan 3 bin 744 kişi faydalandı. İş Kulübü'nden ise 2 bin 551 kişi yararlandı. Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında 341 milyon TL ödeme yapıldı. Teşviklerden yararlanan 103 bin 826 işyerine de 2,79 milyar TL teşvik ödemesi yapıldı. - AYDIN