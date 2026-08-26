Aydın'da Kuru İncir Sezonu Açıldı - Son Dakika
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Aydın'da Kuru İncir Sezonu Açıldı

Aydın\'da Kuru İncir Sezonu Açıldı
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Aydın'da kuru incir sezonu başladı, ilk ürün 850 liradan borsa tarafından alındı. Vali Varol, Aydın'ın incir üretimindeki önemini vurguladı.

Kuru incir üretiminin önde gelen merkezlerinden Aydın'da sezonun ilk ürünü, Aydın Ticaret Borsası tarafından kilogramı sembolik olarak 850 liradan satın alındı.

Borsada düzenlenen kuru incir alım programı için farklı ilçelerden 16 üretici 170 kilogram ürün getirdi. İncirin kilogramına, Borsa tarafından sembolik olarak 850 lira fiyat verildi.

Etkinliğe katılan Aydın Valisi Osman Varol, dünyadaki incir üretiminin yüzde 30'unun Aydın'dan karşılandığını söyledi.

Kentte, yaklaşık 394 bin dekarlık alanda 6,6 milyon ağaç bulunduğunu aktaran Varol, "Yetişmekte olan 950 bin fidanla, 18 bin çiftçimizin ekmeğini kazandığı bir ürün. Bizim gözbebeğimiz, en önemli değerimiz. Hasadımız çok güzel başladı. Hasat döneminin bereketli ve hayırlı geçmesini diliyorum." diye konuştu.

Törene Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ile incir üreticileri katıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Borsa, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'da Kuru İncir Sezonu Açıldı - Son Dakika

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