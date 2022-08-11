AYESOB Başkanı Künkçü'den 'yerelleşme' çağrısı - Son Dakika
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AYESOB Başkanı Künkçü'den 'yerelleşme' çağrısı

11.08.2022 10:23
AYESOB Başkanı Künkçü'den 'yerelleşme' çağrısı

Aydın Esnaf Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkçü, dijitalleşmenin sadece gelenek ve göreneklerimizi değil ekonominin can damarı olan alışveriş kültürümüzü de unutturduğunu söyledi.

Aydın Esnaf Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkçü, dijitalleşmenin sadece gelenek ve göreneklerimizi değil ekonominin can damarı olan alışveriş kültürümüzü de unutturduğunu söyledi. Ekonomide yaşanan sorunların birinin de son zamanlarda moda haline gelen internetten alışveriş yapma çılgınlığından kaynaklandığını belirten Künkçü, halka "Yerli malı ve yerel esnafı tercih edin" çağrısında bulundu.

Asırlardır bu milleti ayakta tutan en önemli unsurların başında ahilik geleneğinin yer aldığını ancak internet ve bilgisayar ile yetişen gençlerin alışverişlerde 'yerli ve milli' duygusunun her geçen gün köreldiğine üzülerek şahitlik ettiğini belirten AYESOB Başkanı Künkçü, internetten alışveriş çılgınlığına bir an önce 'dur' denilmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşlara çağrıda bulunan Başkan Künkçü, ciddi mağduriyetlere de neden olan interetten alışverişin sadece kişilerin ekonomisine değil ülke ekonomisine de ciddi zararları olduğunu belirtti.

Bugün pek çok alışveriş sitesinin yurtdışı kaynaklı olduğunu hatırlatan AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkçü, "İnternetin yaygınlaşması ile moda haline gelen ve sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pandemi döneminde ise herkesin deyim yerinde ise mecbur bırakıldığı dijital alışveriş başta yerel esnaf olmak üzere tüm ülkemizi olumsuz etkiledi. İnsanlarımız kendi semtindeki kara gün dostu esnaf dururken bilgisayar veya cep telefonu aracılığı ile hiç tanımadığı kurumlardan alışveriş yapmayı tercih eder hale geldi. Özellikle Z kuşağı dediğimiz yeni nesle çarşı pazardan alışveriş kültürünü kazandıramadık. Ekonomik sıkıntının yanı sıra tüketici sorunlarını da arttıran bu duruma karşı el birliği ile tedbir almamız gerekiyor. Başta anne-babalar, ardından Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumlar okullarda çocuklarımıza yerel ürün ve yerel esnafın önemini anlatmalı. Bu ülke yaşadığı her krizi yerel esnaf ile halkın dayanışması sayesinde atlatmıştır" dedi.

"Yerel esnaftan alışiverişe teşvik sağlanmalı"

İnternetten alışveriş çılgınlığının devam etmesi halinde, önümüzdeki günlerde insanların veresiye bir ekmek dahi alamaz duruma düşeceğini bunun da sadece ekonomik değil sosyolojik olarak da ülke insanına ciddi sıkıntılara sevk edeceğinin altını çizen Başkan Muhammet Ali Künkçü, "Bizim esnafımızın aynı zamanda toplumsal düzen ve intizamı muhafaza etmeye çalışan bir yönü vardır. Bugün hiçbir internet sitesi veya zincir marketten 'parasını maaşı alınca vereceğim' diye bir ekmek, bir paket çay ya da bir dilim peynir alamazsınız. Nice zor günler atlatan bu ülke insanını ayakta tutan ahilik geleneği maalesef unutulmaya yüz tutan ahilik geleneği nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu nedenle yerel esnaftan alışverişe de belli teşvikler sağlanmasını talep ediyoruz. Bu milletin en önemli değeri olan Ahilik geleneğini sürdüren yerel esnaf yok olursa, bizi biz yapan değerler de yok olacaktır" dedi.

Ülkemizde yerli üretimin iç talep ve tüketimle uyumlu olmamasının ekonomide yapısal sorunlara neden olduğunu belirten Künkçü, açıklamasının devamında bu soruna karşı acilen tedbir alınması gerektiğini kaydetti. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi AYESOB Başkanı Künkçü'den 'yerelleşme' çağrısı - Son Dakika

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