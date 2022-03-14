Aydın'ın 4 ilçesinin daha ayçiçeği destekleme kapsamına alınması üreticiyi sevindirdi - Son Dakika
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Aydın'ın 4 ilçesinin daha ayçiçeği destekleme kapsamına alınması üreticiyi sevindirdi

14.03.2022 11:02
Aydın'ın 4 ilçesinin daha ayçiçeği destekleme kapsamına alınması üreticiyi sevindirdi

Aydın Ziraat Odaları Koordinatör Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, kentteki 4 ilçenin daha ayçiçeği ekimi desteğine dahil edilmesinin üreticileri memnun ettiğini bildirdi.

Aydın Ziraat Odaları Koordinatör Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, kentteki 4 ilçenin daha ayçiçeği ekimi desteğine dahil edilmesinin üreticileri memnun ettiğini bildirdi.

Mehmet Kendirlioğlu, AA muhabirine, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla yapılan değişiklikle Efeler, Köşk, Sultanhisar ve Yenipazar havzalarında diğer ürünlerin yanında ayçiçeği ekiminin de destekleneceğini hatırlattı.

Böylece Aydın'ın tüm ilçelerinde ayçiçeği eken üreticilerin destekten yararlanacağını aktaran Mehmet Kendirlioğlu, bu yöndeki taleplerinin kabul görmesinin kendilerini de memnun ettiğini söyledi.

Kendirlioğlu, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Şu anda Aydın'ın tüm ilçeleri havza bazlı desteklemeye dahil oldu. Bundan sonra ekilebilecek ayçiçeği üretiminde çiftçilerimiz, devletimizin vermiş olduğu desteklerden faydalanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Aydın'da geçen yıl son 15 yılın en kurak sezonunun yaşandığını anımsatan Kendirlioğlu, çiftçinin alternatif ürün olarak sulamada daha az su isteyen ayçiçeğine yöneldiğini belirtti.

İl genelinde önceki sezon yaklaşık 70 bin dönüm alanda ayçiçeği ekildiğini aktaran Kendirlioğlu, şöyle devam etti:

"Bu aslında Aydın tarım tarihi için görülmüş bir rakam değil. Çünkü Aydın'da çok fazla ayçiçeği ekilmez. Belli bir miktar ekiliyordu. Kuraklıktan kaynaklı bu rakam büyüdü. Geçen sene verim anlamında çok fazla verim aldık demek yanlış olur. Ancak bu yerlere ayçiçeği ekilmemiş olsaydı buralar boş kalacaktı. Buna rağmen dekarda 150-200 kilogram arasında verim aldık. Sonuçta ülkemize katkı sağlamış olduk. Boş kalmaktansa ayçiçeği ekmenin çok daha mantıklı olduğunu görerek bu şekilde yönlendirme yapmıştık."

"2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de 11 Mart'ta yayımlanarak, yürürlüğe girmişti.

Buna göre, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamındaki ürünler listesinde yer alan Aydın'ın Efeler, Köşk, Sultanhisar, Yenipazar, Karabük'ün Eskipazar, Kütahya'nın Domaniç ve Sivas'ın Hafik ilçeleri havzalarında yer alan ürünler güncellenmişti. Değişiklikle bu bölgelerde diğer ürünlerin yanında yağlık ayçiçeği ekiminin de desteklenmesine karar verilmişti.

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Sultanhisar, Efeler, Gazete, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aydın'ın 4 ilçesinin daha ayçiçeği destekleme kapsamına alınması üreticiyi sevindirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'ın 4 ilçesinin daha ayçiçeği destekleme kapsamına alınması üreticiyi sevindirdi - Son Dakika
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