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Ekonomi

Söke'deki Süt Üreticilerine Prım Desteği

Söke\'deki Süt Üreticilerine Prım Desteği

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan 368 süt üreticisi için 2025 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran dönemlerine ait 3 milyon 486 bin 600 TL süt primi tahakkuk etti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderilen gerekli evraklar ile işlemler tamamlanacak.

09.09.2024 13:13
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Aydın'ın Söke ilçesinde 368 süt üreticisi için 2025 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran dönemlerine ait 3 milyon 486 bin 600 TL süt primi için hazırlanan gerekli evraklar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderildi.

Önemli tarım ve hayvancılık kentlerinden olan Aydın'ın Söke ilçesinde üreticilere yönelik desteklemeler devam ediyor. Bu çerçevede süt üreticilerinin 2025 yılı süt primleri için başvurular tamamlandı. Bu çerçevede 2025 Yılı Nisan, Mayıs ve Haziran dönemlerini kapsayan Söke'deki 368 süt üreticisine ait 8 milyon 578 bin 500 kilogram süt için 3 milyon 486 bin 600 TL süt primi tahakkuk ettirildi. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre hazırlanan evraklar gerekli işlemlerin yapılması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Söke'deki Süt Üreticilerine Prım Desteği - Son Dakika

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