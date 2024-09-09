Söke\'deki Süt Üreticilerine Prım Desteği

Ekonomi

Aydın'ın Söke ilçesinde 368 süt üreticisi için 2025 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran dönemlerine ait 3 milyon 486 bin 600 TL süt primi için hazırlanan gerekli evraklar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderildi.

Önemli tarım ve hayvancılık kentlerinden olan Aydın'ın Söke ilçesinde üreticilere yönelik desteklemeler devam ediyor. Bu çerçevede süt üreticilerinin 2025 yılı süt primleri için başvurular tamamlandı. Bu çerçevede 2025 Yılı Nisan, Mayıs ve Haziran dönemlerini kapsayan Söke'deki 368 süt üreticisine ait 8 milyon 578 bin 500 kilogram süt için 3 milyon 486 bin 600 TL süt primi tahakkuk ettirildi. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre hazırlanan evraklar gerekli işlemlerin yapılması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN