Aydın İncir Üreticileri Fiyat Endişesi Yaşıyor

Dünyanın ve Türkiye'nin en kaliteli ve en fazla incirinin üretildiği Aydın'da kuru incir sezonuna saylı günler kala, her yıl olduğu gibi bu yıl da üreticiyi fiyat endişesi sardı. Pek çok üründe olduğu gibi kuru incirde de taban fiyat uygulamasına gidilmesini isteyen üreticiler, bazı tüccar ve işletmeler tarafından Urfa, Antep ve Manisa gibi illerden getirilen düşük kaliteli incirin 'Aydın inciri' adı altında işlenip satılmasının da engellenmesini istediler.

Aydın'ın incir üretiminde dünyada rakibi bulunmadığını ve oldukça kıymetli bir ürün yetiştirilmesine rağmen bu üründe belli kişi ve gruplar tarafından rekabet kuruluna aykırı bir şekilde üreticinin emeğinin heba edilmek istendiğini kaydeden incir üreticisi İsmail Açıkgöz, sektörde yaşanan bu olumsuzlukların önüne geçilmesi için üreticinin öncelikle örgütlenmesi gerektiğini söyledi.

"Fatura üreticiye kesilmek isteniyor"

Geçen yıl okratoksin nedeniyle yaşanan sıkıntı sonrası bu yıl Avrupa Birliği'nin yeni değerler koyduğunu ancak buna karşın başta Çin olmak üzere yeni pazarların oluştuğunu kaydeden Açıkgöz, işletmelerin ve ihracatçının tüm faturayı üreticiye kesmek istediğini, bu nedenle ilgili bakanlıkların üreticiyi koruması gerektiğini söyledi.

"İncirde tağşiş yapan bizzat işletmeler"

Bugün Aydın'daki pek çok işletmenin Urfa, Antep ve Manisa gibi illerden işletmelerine kamyonlarla getirdikleri incirleri Aydın inciri ile karıştırıp incirde tağşişe neden olduklarını belirten İsmail Açıkgöz, "Maalesef başka illerden getirilen ve kesinlikle Aydın inciri ile kıyaslanamayacak durumda olan incirler, Aydın'daki işletmelerde coğrafi işaretli Aydın inciri ile karıştırılıyor. Özellikle ezmede kullanıldığında bu tağşişi anlamak mümkün değil. Bu tağşişi yapanlar daha çok para kazanma hırsı yüzünden hem milli ekonomiye hem de Aydın'a ve incir üreticisine ciddi zarar veriyorlar. Öncelikle işletmelerdeki bu tağşiş olayının denetlenmesi gerekiyor" diyerek ilgili bakanlıklar tarafından işletmelerin de denetlenmesi gerektiğini belirtti.

Rekabet kurulu tarafından 2010 yılında rekabet kanuna aykırı fiyat belirlemekten pek çok firmaya cezaların kesildiğini şu anda da pek çok işletme ve ihracatçının incir fiyatlarını düşürmek için gizli ortak bağlarının bilindiğini kaydeden Açıkgöz, "Üretici öncelikle birlik olmayı başarıp ortak hareket etmeli. Bunun yanında incir asırlardır tüketilen ve kültürü olan bir ürün. Bu nedenle üreticimizin de endişe etmeden üretimini en kaliteli şekilde sürdürmeye devam etmeli" diyerek üreticiler olarak incir üreticisi üzerinde oynanmak istenen oyunları devletin müdahale etmesini beklediklerini söyledi.