Aydın İnciri Denetim Sürecine Girdi

Türkiye ve Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tescilli Aydın Ticaret Odası'na ait olan Aydın İnciri'nin 2025 yılı denetimleri, Aydın Ticaret Odası koordinasyonunda; Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İncir Araştırma Enstitüsü uzmanlarından oluşan denetim komisyonu tarafından gerçekleştirildi.

Denetim sürecinin ilk aşamasında, yaş meyve incelemeleri için incir üretim alanları ziyaret edildi. Ürünler; aroma, büyüklük, renk, kalite standartları ve yetiştirme koşulları açısından detaylı bir şekilde incelendi. Tüm bu kriterler, coğrafi işaret tescil şartlarına uygunluk açısından değerlendirildi.

AYTO tarafından denetime ilişkin yapılan açıklamada, Aydın İnciri'nin hem ulusal hem de uluslararası pazardaki marka değerini koruma ve güçlendirme hedefiyle bu denetimlerin her yıl kesintisiz şekilde yapıldığı belirtilerek, "Amacımız; üreticimizi, bölgemizi ve tüketicimizi korumak, dünyaya yalnızca gerçek Aydın İnciri'ni sunmaktır" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin en değerli tarım ürünlerinden biri olan ve Türkiye'den Avrupa Birliği'nde tescilli edilen 'İlk Menşe' ürünü unvanını taşıyan Aydın incirinin, Aydın'a özgü üretim teknikleri ve üstün kalitesi ile dünya pazarındaki lider konumunu her geçen yıl daha da pekiştirdiği belirtildi. - AYDIN