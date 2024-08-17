Aydın Ticaret Odası Başkanı: Enflasyon muhasebesi düzenlemeleri şirketlere ek vergi yükü getirmemeli - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın Ticaret Odası Başkanı: Enflasyon muhasebesi düzenlemeleri şirketlere ek vergi yükü getirmemeli

Aydın Ticaret Odası Başkanı: Enflasyon muhasebesi düzenlemeleri şirketlere ek vergi yükü getirmemeli

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, enflasyon muhasebesi uygulamasının şirketlere ek vergi yükü getirebileceğini belirterek, düzenlemelerin acilen yapılması gerektiğini vurguladı. Ülken ayrıca KOBİ'lerin finansmana erişimde yaşadığı zorluklara da dikkat çekti.

17.08.2024 10:19
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Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, enflasyon muhasebesi uygulamasının oluşturabileceği ek vergi yükleri ve KOBİ'lerin finansmana erişimde yaşadığı zorluklar hakkında önemli açıklamalarda bulunarak enflasyon muhasebesi düzenlemelerinin şirketler için ek vergi yükü oluşturacak şekilde uygulanmaması gerektiğini vurguladı.

Hakan Ülken, enflasyon muhasebesi konusunun önemine dikkat çekerek, "Defaten ifade etmemize rağmen, konuyla ilgili yapılması gereken düzenleme şu ana kadar gerçekleşmedi. Kağıt üzerinde olup da reelde elde edilmemiş kar görüntüsü, gerçek matrah değildir" dedi. Ülken, bu düzenlemenin gecikmesinin reel sektör üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, acilen gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti.

Başkan Ülken, özellikle küçük ve orta ölçekli firmaların mevcut ekonomik sıkılaşma nedeniyle finansmana erişim, satış, tahsilat ve maliyet gibi konularda ciddi zorluklar yaşadığını ifade etti. "Bu dönemde esnaf/tacir ayrımına bakılmaksızın belirli bir ciro altındaki firmalara uygun finansman sağlanması, reel sektörün ayakta kalabilmesi için elzemdir" diyen Ülken, bu konuda da acil düzenlemeler yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Ülken, daha önce sözlü ve yazılı olarak ifade ettikleri bu taleplerini bir kez daha yenilediklerini belirterek, yetkililerin hızlı bir şekilde harekete geçmesini beklediklerini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Aydın Ticaret Odası Başkanı: Enflasyon muhasebesi düzenlemeleri şirketlere ek vergi yükü getirmemeli - Son Dakika

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