Aydın ve Mersin'deki bazı taşınmazlar kamulaştırılacak - Son Dakika
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Aydın ve Mersin'deki bazı taşınmazlar kamulaştırılacak

19.04.2022 09:45
Aydın ve Mersin'deki bazı taşınmazlar kamulaştırılacak

Aydın ve Mersin'de bulunan bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Aydın ve Mersin'de bulunan bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aydın'ın Köşk ilçesi Mezeköy ve Uzundere mahallelerinde yer alan jeotermal kaynak arama ruhsat sahasındaki yatırımın devamı, termin planının aksamaması, kuyuların açılması ve kuyularda elde edilecek akışkanı taşıyacak boru hatlarının inşası amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Çeşmeli-Erdemli-Silifke- Taşucu Otoyolu (Çeşmeli- Kızkalesi Kesimi) Projesi güzergahına rastlayan kesimde araziye girilebilmesi ve yol yapım çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Mersin'in Mezitli, Erdemli ve Silifke ilçelerindeki bazı mahallelerde bulunan taşınmazlarla üzerindeki müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aydın ve Mersin'deki bazı taşınmazlar kamulaştırılacak - Son Dakika


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