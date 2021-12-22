Üye Girişi
Aygaz'dan Silikon Vadisi inovasyon platformu Plug and Play ile iş birliği - Son Dakika

Aygaz'dan Silikon Vadisi inovasyon platformu Plug and Play ile iş birliği

22.12.2021 13:50
Aygaz'dan Silikon Vadisi inovasyon platformu Plug and Play ile iş birliği

Aygaz, Silikon Vadisi'ndeki girişimler ve şirketler için en büyük küresel inovasyon platformu olan Plug and Play ile iş birliğine imza attı.

Aygaz, Silikon Vadisi'ndeki girişimler ve şirketler için en büyük küresel inovasyon platformu olan Plug and Play ile iş birliğine imza attı.

Şirketten yapılan açıklamada, Aygaz'ın İstanbul'da gerçekleştirilen törenle Plug and Play İstanbul Ofisi'nin mobilite ve nesnelerin interneti dikeyinin kurumsal üyesi olduğu belirtildi.

Söz konusu anlaşma kapsamında Aygaz, dünyanın en büyük şirketlerini bir araya getiren inovasyon platformuyla iştiraklerinin de bulunduğu sektörlerde yeni fikir ve girişimler bulmaya, yaratıcı çözüm arayışlarına, teknoloji sunmaya odaklanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel söz konusu iş birliğiyle şirkete ve Türkiye'ye yenilikler kazandırmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Her zaman yeniliğe ulaşmaya çalışan, sınırlarını zorlayan bir marka olduk. Bundan sonra da bu çabamız devam edecek. Kurum içi girişimciliğe verdiğimiz önemle çok güzel adımlar attık, şimdi bu tecrübemizi tüm inovasyon ekosistemine taşımak istiyoruz. Bu iş birliğinin Aygaz'a yeni tecrübeler kazandıracağına ve aynı zamanda bizi global girişimler için cazip hale getireceğine de inanıyorum. Plug and Play ailesinin bir üyesi olduğumuz için çok mutluyuz ve birlikte çok güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Yılda iki programın yürütüldüğü ve kurumsal üyelerin tüm dünyayı kapsayacak şekilde Plug and Play ekosistemine erişim hakkının bulunduğu iş birliği kapsamında, ilk pilot anlaşmaya imza atarak ekosistemin avantajlarından faydalanmaya başladık."

Plug and Play Üst Yöneticisi (CEO) Saeed Amidi de Silikon Vadisi, Stuttgart, Detroit, Şanghay ve Tokyo gibi şehirlerde dünya çapında mobilite ve nesnelerin internetine odaklanan inovasyon platformları inşa ettiklerini belirterek, "Aygaz ile iş birliğimiz büyük kuruluşların değişimi benimsemek ve teknolojiyi dışarıda bulmak için attığı adımların mükemmel bir örneği." değerlendirmesinde bulundu.

Silikon Vadisi, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aygaz'dan Silikon Vadisi inovasyon platformu Plug and Play ile iş birliği - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:48 Bakan Koca'dan Şanlıurfa'ya müjde! 560 personel atanacak
13:41 Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım
13:33 Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller
13:32 Çuval giyerek gözükmediğini sanan hırsızın güvenlik kamerasındaki komik anları
13:12 Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak fiyatlarda gevşeme bekliyoruz
13:09 Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde mega yat iddiası!
13:07 Rıdvan Dilmen çok tepki alan çağrısını tekrarladı: Bir daha söylüyorum, heykeli diksinler
13:07 Bir buçuk ayda hem annesi hem babası gitti! Sezai Aydın'ın kızının cümleleri yürek burktu
13:06 Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi
13:06 BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor
Bakan Koca'dan Şanlıurfa'ya müjde! 560 personel atanacak Bakan Koca'dan Şanlıurfa'ya müjde! 560 personel atanacak         
13:49
Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım         
13:41
Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi         
13:07
Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır         
12:40
Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş         
11:01
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 13:56:24. #1.11#
SON DAKİKA: Aygaz'dan Silikon Vadisi inovasyon platformu Plug and Play ile iş birliği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement