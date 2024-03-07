AYM, araç satışında zorunlu mali sorumluluk sigortası düzenlemesini iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından araç satışında yapılan zorunlu mali sorumluluk sigortasının 15 gün boyunca devam etmesine ilişkin düzenleme iptal edildi.
İkinci el araç satışında yapılması zorunlu olan 15 günlük sigorta süresi düzenlemesi değiştirildi. İkinci el bir araç alındığında aracı alan kişinin zorunlu trafik sigortasını yaptırması için 15 günlük bir süresi söz konusuydu. Ayrıca satın alınan aracın mevcut bir trafik sigortası varsa aracın eski sahibinden kalma bu sigorta da 15 gün boyunca geçerli oluyordu. Fakat Adana 4'üncü Tüketici Mahkemesi'nin baktığı bir davada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 94'üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan 'Sigortacı, sigorta sözleşmesini durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde feshedebilir. Sigorta fesih tarihinden 15 gün sonrasına kadar geçerlidir' şeklindeki düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurdu. Anayasa Mahkemesi, söz konusu düzenlemelerin Anayasa'ya aykırı olduğunu tespit ederek, düzenlemeyi iptal etme kararı aldı.
"Düzenleme 9 ay sonra yürürlüğe girecek"
Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararını İhlas Haber Ajansı'na değerlendiren Avukat Selim Ünal, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararın 5 Mart 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatarak, "Kanunun yürürlüğe giriş tarihi olarak da 9 ay sonrasına işaret edildi. Burada kanun maddesi Karayolları Trafik Kanunu'nun 94'üncü maddesinin 3'üncü ve 4'üncü fıkrasını iptal etti. Burada fıkralara göre 'Sigorta şirketi fesih tarihinden itibaren sigorta sözleşmesi 15 gün boyunca geçer ya da fesih tarihinden itibaren sigortanın sorumluluğu 15 devam eder' deniliyordu. Yeni düzenlemeyle beraber bunlar iptal edildi" ifadelerini kullandı.
"Aracı aldıktan sonra '15 günlük trafik sigortası yaptırma süresi' ortadan kalktı"
Ünal, kendisine ikinci el bir araç alan kişinin trafiğe çıkabilmesi için zorunlu trafik sigortasını yaptırmak zorunda olduğunu söyleyerek, "Aracımızı aldığımız tarihten itibaren eğer ki sigorta yaptırmazsak bizim sorumluluğumuz başlayacak, eski sigortanın hiçbir sorumluluğu kalmayacak. Eğer ki biz kendi sigortamızı da yaptırmazsak, sigortasız bir şekilde üçüncü kişilere verdiğimiz zarardan ruhsat sahibi olarak biz sorumlu olacağız. Düzenlemedeki en önemli kısım bu. Eskiden aracımızı aldıktan 10-15 gün sonra trafik sigortamızı yaptırıyorduk. Bu durum şu an tamamen ortadan kalkmış durumda" açıklamasında bulundu.
"Eski düzenleme aracını satan kişilerin hak kayıplarına neden oluyordu"
Aracını satan kişinin sigortasının 15 gün devam ettiği düzenleme ile sorumluluğunun devam ettiğini dile getiren Ünal, "Biz aracımızı satmışız, mülkiyeti başka bir kişiye geçmiş, hiçbir sorumluluğumuz yok, araç üzerinde hiçbir tasarrufta bulunamıyoruz ve buna rağmen bizim sorumluluğumuz aracımızı satmamıza rağmen 15 gün boyunca devam ediyordu. Böylece üçüncü kişilere sattığımız araçta örneğin alkol alıp araca zarar vermesi takdirinde oluşan yaralamalı, ölümlü ve maddi hasarlı kazalarda bizim sigortamıza karşı dava açıyordu. Bizim de bu durumda ruhsat sahibi olarak sorumluluğumuz devam ediyordu. Bu durum da inanılmaz derecelerde hak kayıplarına neden oluyordu" diye konuştu. - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › AYM, araç satışında zorunlu mali sorumluluk sigortası düzenlemesini iptal etti - Son Dakika
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız olarak işletildiği tespit edilen maden ocağı, mühürlenerek kapatıldı. Ancak mührün sökülerek işletilmeye devam edildiği belirlenen ocak, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince yeniden mühürlenerek kapatıldı. Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda bulunan tır parkının kapasitesi 1450 tıra çıkartılıyor. Tır parkının genişletilmesi için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. 750 tır kapasiteli parka ilave 700 araçlık alan için altyapı çalışmaları tamamlandı. Üstyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla gümrükten geçiş için bekleyen tır sürücülerine daha konforlu bir alan sunulacak. Edirne Valisi Yunus Sezer, tır parkındaki genişletme çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını belirtti ve mevcut tır parkının genişletilerek sorunun çözüleceğini ifade etti. Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı ve yaklaşık 15 gün içerisinde ilave tır parkının hizmete açılacağı bildirildi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 yükselişle 8.797,54 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 52,95 puan ve yüzde 0,61 değer kazanarak 8.797,54 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,54 ve holding endeksi yüzde 0,35 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,45 ile ulaştırma olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 1,24 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için acele etmeyeceklerini ancak, 'bu yılın bir noktasında' bunu yapmanın muhtemelen uygun olacağını belirtmesinin ardından pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararına çevrildiğini söyledi. Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesi kararı alındı.
Ümraniye Belediyesi, Bakkallar Odasına bağlı esnafa Ümraniye Nikah Sarayı'nda akşam yemeği programı düzenledi. Başkan Yıldırım, internet satışlarının azaltılmasını ve insanların esnafa destek olmaları gerektiğini ifade etti.
Dolar 31,8300 liradan, euro ise 34,6990 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 31,8300 liradan, euro ise 34,6990 liradan alınıp satılıyor.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay bir seyirle 9.808,00 puandan başladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için acele etmeyeceklerini ancak, 'bu yılın bir noktasında' bunu yapmanın muhtemelen uygun olacağını belirtmesinin ardından pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararına çevrildiğini söyledi.
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Sosyal Konut Projesi kapsamında kentsel dönüşüm bölgesi için rezerv ev oluşturacaklarını ve dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacaklarını açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?