AYM, araç satışında zorunlu mali sorumluluk sigortası düzenlemesini iptal etti - Son Dakika
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Ekonomi

AYM, araç satışında zorunlu mali sorumluluk sigortası düzenlemesini iptal etti

AYM, araç satışında zorunlu mali sorumluluk sigortası düzenlemesini iptal etti

Anayasa Mahkemesi, ikinci el araç satışında yapılan zorunlu mali sorumluluk sigortasının 15 gün boyunca devam etmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etti. Kararın 5 Mart 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi. İptal edilen düzenlemeyle birlikte araçı alan kişinin 15 günlük trafik sigortası yaptırma süresi ortadan kalktı ve satıcıların hak kayıpları önlenmiş oldu.

07.03.2024 09:49
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Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından araç satışında yapılan zorunlu mali sorumluluk sigortasının 15 gün boyunca devam etmesine ilişkin düzenleme iptal edildi.

İkinci el araç satışında yapılması zorunlu olan 15 günlük sigorta süresi düzenlemesi değiştirildi. İkinci el bir araç alındığında aracı alan kişinin zorunlu trafik sigortasını yaptırması için 15 günlük bir süresi söz konusuydu. Ayrıca satın alınan aracın mevcut bir trafik sigortası varsa aracın eski sahibinden kalma bu sigorta da 15 gün boyunca geçerli oluyordu. Fakat Adana 4'üncü Tüketici Mahkemesi'nin baktığı bir davada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 94'üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan 'Sigortacı, sigorta sözleşmesini durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde feshedebilir. Sigorta fesih tarihinden 15 gün sonrasına kadar geçerlidir' şeklindeki düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurdu. Anayasa Mahkemesi, söz konusu düzenlemelerin Anayasa'ya aykırı olduğunu tespit ederek, düzenlemeyi iptal etme kararı aldı.

"Düzenleme 9 ay sonra yürürlüğe girecek"

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararını İhlas Haber Ajansı'na değerlendiren Avukat Selim Ünal, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararın 5 Mart 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatarak, "Kanunun yürürlüğe giriş tarihi olarak da 9 ay sonrasına işaret edildi. Burada kanun maddesi Karayolları Trafik Kanunu'nun 94'üncü maddesinin 3'üncü ve 4'üncü fıkrasını iptal etti. Burada fıkralara göre 'Sigorta şirketi fesih tarihinden itibaren sigorta sözleşmesi 15 gün boyunca geçer ya da fesih tarihinden itibaren sigortanın sorumluluğu 15 devam eder' deniliyordu. Yeni düzenlemeyle beraber bunlar iptal edildi" ifadelerini kullandı.

"Aracı aldıktan sonra '15 günlük trafik sigortası yaptırma süresi' ortadan kalktı"

Ünal, kendisine ikinci el bir araç alan kişinin trafiğe çıkabilmesi için zorunlu trafik sigortasını yaptırmak zorunda olduğunu söyleyerek, "Aracımızı aldığımız tarihten itibaren eğer ki sigorta yaptırmazsak bizim sorumluluğumuz başlayacak, eski sigortanın hiçbir sorumluluğu kalmayacak. Eğer ki biz kendi sigortamızı da yaptırmazsak, sigortasız bir şekilde üçüncü kişilere verdiğimiz zarardan ruhsat sahibi olarak biz sorumlu olacağız. Düzenlemedeki en önemli kısım bu. Eskiden aracımızı aldıktan 10-15 gün sonra trafik sigortamızı yaptırıyorduk. Bu durum şu an tamamen ortadan kalkmış durumda" açıklamasında bulundu.

"Eski düzenleme aracını satan kişilerin hak kayıplarına neden oluyordu"

Aracını satan kişinin sigortasının 15 gün devam ettiği düzenleme ile sorumluluğunun devam ettiğini dile getiren Ünal, "Biz aracımızı satmışız, mülkiyeti başka bir kişiye geçmiş, hiçbir sorumluluğumuz yok, araç üzerinde hiçbir tasarrufta bulunamıyoruz ve buna rağmen bizim sorumluluğumuz aracımızı satmamıza rağmen 15 gün boyunca devam ediyordu. Böylece üçüncü kişilere sattığımız araçta örneğin alkol alıp araca zarar vermesi takdirinde oluşan yaralamalı, ölümlü ve maddi hasarlı kazalarda bizim sigortamıza karşı dava açıyordu. Bizim de bu durumda ruhsat sahibi olarak sorumluluğumuz devam ediyordu. Bu durum da inanılmaz derecelerde hak kayıplarına neden oluyordu" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Trafik, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AYM, araç satışında zorunlu mali sorumluluk sigortası düzenlemesini iptal etti - Son Dakika

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