AYMOD 75\'inci kez İstanbul\'da kapılarını açtı, 200\'ü aşkın firma katılıyor

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) tarafından düzenlenen AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

İstanbul Fuar Merkezi'nde yaklaşık 26 bin metrekarelik alanda bu yıl 75'incisi düzenlenen AYMOD'a, 35'i yabancı olmak üzere 200'ün üzerinde firma katılıyor. Yabancı katılımcılar arasında İspanya, Çin, Özbekistan, Yunanistan ve Portekiz'den firmalar yer alıyor.

Alanında Avrupa'nın en büyüğü olan AYMOD'u, 5 bini yabancı olmak üzere yaklaşık 15 bin profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor.

Fuarın açılış töreni, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, TASD Başkanı Berke İçten ve sektör profesyonellerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar, fuarın ayakkabı sektörünün üreticilerini, tasarımcılarını, imalatçılarını ve farklı ülkelerden birçok firmayı buluşturan bir etkinlik olduğunu söyledi.

Küresel ekonomide belirsizlikler olduğunu ifade eden Ağar, artan jeopolitik gerilimlerin enerji arzı ile küresel ticaret ortamına yönelik riskleri artırırken, tedarik ve teslimat sürelerini de artırdığını, navlun ve sigorta maliyetlerini ise yükselttiğini dile getirdi.

"Geniş ürün gamımızla 200'den fazla ülkeye ve gümrük bölgesine ihracat gerçekleştiriyoruz"

Ağar, zorlu konjonktüre rağmen Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını koruduğuna, yatırım, üretim ve ihracat öncülüğünde istikrarlı bir şekilde büyüdüğüne işaret etti.

Ekonomide büyümenin sürdüğünü ve ilerleyen dönemde bu performansın artacağını vurgulayan Ağar, 2026 yılı sonunda milli gelirin ilk kez 1,8 trilyon doları, kişi başına milli gelirin ise 20 bin doları aşmasını öngördüklerini söyledi.

Ağar, ihracat rakamlarından da bahsederek, şunları kaydetti:

"Deri ve ayakkabı sanayimiz, köklü üretim kültürü, nitelikli iş gücü, gelişmiş üretim altyapısı ve tasarım yetkinliğiyle ülkemizin önemli emek yoğun sektörleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 56 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Yine deri ve deri ürünlerinin imalatında Avrupa'da 3'üncü sırada yer alıyoruz. Ayakkabıdan saraciyeye, deri ve deri mamullerinden tamamlayıcı ürünlere uzanan geniş ürün gamımızla 200'den fazla ülkeye ve gümrük bölgesine ihracat gerçekleştiriyoruz. 2025'te deri ve deri ürünleri ihracatımız 1,8 milyar dolar, 2026 yılının 9 ayında ise 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayakkabı sektörü özelinde bakacak olursak 2025'te ihracatımız 1 milyar dolar, 2026'nın 9 aylık ocak-eylül döneminde de 700 milyon dolarlık ayakkabı ihracatı gerçekleştirdiğimizi görüyoruz."

"Yerli üreticilerimizi haksız rekabete karşı korumaya yönelik ithalat politikalarımızı da yine kararlılıkla sürdürüyoruz." diyen Ağar, "Ayakkabı ithalatında uygulanan ilave gümrük vergisi ve gözetim uygulamasının yanı sıra serbest ticaret anlaşmaları üzerinden yapılabilecek menşe saptırmalarının önüne geçmek amacıyla menşe kontrollerimizi güçlendiriyoruz. İthal ayakkabıların sağlığa zararlı kimyasallar açısından da bakanlığımız denetlemelerini kararlılıkla sürdürüyor. 2025'te 14 milyon çift ayakkabıyı gümrükte denetleyerek güvensiz ürünlerin girişini engellemeye hep beraber çalıştık." yorumunu yaptı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar, bakanlık olarak ihracatçıların değişen küresel rekabet koşullarına uyum sağlamalarını desteklediklerini ifade ederek, verilen desteklerden bahsetti.

Bugüne kadar ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren firmaların yer aldığı 12 uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi projesini kapsama aldıklarını söyleyen Ağar, "Bunların 3'ü aktif olarak şu an devam ediyor. Bu proje kapsamında 313 firmamızı proje desteklerinden başarıyla yararlandırdık." ifadelerini kullandı.

Ağar, yurt dışı fuar destekleri ile firmaların sektörün önde gelen uluslararası fuarlarına erişimini kolaylaştırdıklarını belirterek, ayakkabı, çanta, saraciye sektörlerinde destekledikleri yurt dışı fuar sayısının 2024'te 10 olduğunu, bu yıl 13 ülkede 17 yurt dışı fuarı destek kapsamına aldıklarını bildirdi.

İhracatçıların rekabet gücünün artırılması için sunulan destek mekanizmalarından da bahseden Ağar, "AYMOD, bakanlığımız tarafından desteklenen fuarlar arasında yer alıyor. Bu yıl mart ayındaki fuarda 197 katılımcının 160'ına katılım desteği verdik. Geçtiğimiz yıl düzenlenen ikili alım heyeti programında 53 firmamız 402 ikili iş görüşmesini başarıyla gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da fuarımızda eş zamanlı olarak yine TASD ile birlikte alım heyeti programlarımızı gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

"Değer olarak ihracatta 2 milyar dolara çıkabilecek bir potansiyelimiz var"

TASD Başkanı Berke İçten de Ticaret Bakanlığının aldığı önlemler sayesinde ayakkabı ithalatının büyük ölçüde frenlendiğine işaret ederek, bu yılın 8 aylık döneminde ithalatın adet bazında yüzde 25,2, değer olarak yüzde 14,8 gerilediğini söyledi.

İthalatın frenlenmesinin önemli olduğunu belirten İçten, "Değer olarak ihracatta 2 milyar dolara çıkabilecek bir potansiyelimiz varken, bu yılı en fazla 900 milyon dolarla kapatabileceğiz. Dolayısıyla daha fazla zaman kaybetmeden gidişe dur dememiz gerekiyor. Sanayi üretimi ekonomik bağımsızlık ve ulusal güvenlik açısından stratejik önem taşıyor. Dünyanın önde gelen ekonomileri sanayi politikalarını ulusal güvenlik perspektifiyle şekillendiriyor." dedi.

Öte yandan Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar, kurdele kesiminin ardından beraberindeki heyetle fuar alanını gezerek firmalardan ürünler hakkında bilgi aldı.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da VIP alım heyeti programıyla uluslararası alıcılar fuarda ağırlanıyor.

Program kapsamında 50 farklı ülkeden gelen 500'ü aşkın nitelikli alıcıya, katılım koşulları çerçevesinde seyahat ve konaklama desteği sağlanıyor.

AYMOD, 10 Ekim Cumartesi akşamına kadar açık kalacak.