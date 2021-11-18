Aynes, Anadolu tadında ürettiği her ürününü tüketiciyle buluşturuyor

Yüzde 100 hijyenik şartlarda, dünyanın en ileri teknolojisi ile donatılmış tesislerinde her gün yenilik ve inovasyon ile çalışan Aynes, sofralara dokunan Anadolu tadındaki sağlıklı ürünlerini tüketiciyle buluşturmaya devam ediyor.

Sütten, yoğurda, peynirden tereyağına, kaymağa kadar geniş ürün yelpazesini doğrudan tüketicisi ile buluşturmak isteyen Aynes, birbirinden güzel lezzetleri de paylaşmak için kafe ve fabrika satış mağazasının açılışını Acıpayam Belediye Başkanı Dr. Hulusi Şevkan ve Acıpayam protokolü ve Aynes çalışanlarının katılımıyla yaptı. "Bi Mola" ile Aynes ürünlerini kafe ve satış mağazasından satın alanlar, Anadolu tadındaki tüm ürünleri de tatma fırsatını yakalayacak. - DENİZLİ