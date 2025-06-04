Aytemiz Yatırım Bankası'na Faaliyet İzni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Aytemiz Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verildi.

BDDK tarafından, Aytemiz Yatırım Bankası AŞ'ye, Bankacılık Kanunu'nun 10'uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesi kapsamında faaliyet izni verilmesine ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu şirkete kuruluş izni 23 Mayıs 2024'te verilmişti.