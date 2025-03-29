Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, 900 Emekçinin Bayram İkramiyelerini Hesaplarına Yatırdı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, personeliyle gerçekleştirdiği bayramlaşma sırasında yaklaşık 900 emekçinin bayram ikramiyelerinin hesaplarına yatırıldığını müjdeledi.

Başkan Ergin yaptığı açıklamada, "Ayvalık'ımız için büyük gayret ve özveriyle birlikte çalıştığımız, emekçi arkadaşlarımla geleneksel hale getirdiğimiz bayram ikramiyelerini bu yıl da hesaplarına yatırıyoruz, aileleriyle birlikte güzel günlerde harcasınlar. Bayram boyunca görev başında olmaya, halkımız için çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte nice güzel bayramlara Ayvalık'ım" diye konuştu. - BALIKESİR