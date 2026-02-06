Ayvalık Belediyesi EMITT Fuarı'nda yerini aldı - Son Dakika
Ekonomi

Ayvalık Belediyesi EMITT Fuarı'nda yerini aldı

06.02.2026 08:32  Güncelleme: 08:34
Ayvalık Belediyesi, 29. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda yer alarak kentin turizm potansiyelini tanıttı. Fuarda, Ayvalık'ın gastronomi zenginlikleri ve coğrafi işaretli yöresel ürünleri ziyaretçilere sunuldu.

Ayvalık Belediyesi, turizm sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olan 29. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT)'nda bu yıl da yerini aldı.

5-7 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarda Ayvalık Belediyesi, Salon 1'de, 1301 numaralı stantta, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi standı içerisinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Fuarda Ayvalık'ın Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile birlikte gastronomi zenginlikleriyle, coğrafi işaretli yöresel ürünleri tanıtılarak kentin turizm potansiyeli ulusal ve uluslararası katılımcılara sunuluyor.

109 ülkeden sektör temsilcisini bir araya getiren EMITT Fuarı'nda Ayvalık Belediyesi'nin yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi standında Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, Manyas ve Marmara belediyeleri de yer alıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Doğu Akdeniz, Etkinlikler, Gastronomi, Belediye, Ekonomi, Turizm, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
