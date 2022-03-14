Ayvalık'ta dolmuş fiyatlarına yüzde 33 zam yapıldı - Son Dakika
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Ayvalık'ta dolmuş fiyatlarına yüzde 33 zam yapıldı

14.03.2022 16:20
Ayvalık'ta dolmuş fiyatlarına yüzde 33 zam yapıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, şehir içi dolmuş fiyatlarına yüzde 33'e ulaşan zam yapıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, şehir içi dolmuş fiyatlarına yüzde 33'e ulaşan zam yapıldı.

Yapılan zam ile ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aziz Ciddi, şoför esnafının başta akaryakıt olmak üzere birçok giderlerine yüzde 40 ile yüzde 100 oranında zam geldiğini hatırlatarak, "Bizde bu şoföre esnafımızın bu giderleri nedeniyle her yıl yapmış olduğumuz gibi fiyat tarifesi ayarlaması yapılması için Balıkesir Büyükşehir Belediyemize müracaat ettik. Büyükşehir belediyemizin ve esnafımızın onayı ile hem esnafımızı hem de Balıkesir de yaşayan vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde yeterli olmasa da yüzde 20 gibi cüzi bir zam aldık" dedi.

Yeni fiyat tarifesini aldıkları 27.12.2021 tarihinden bu yana akaryakıta toplamda yüzde 60 diğer giderlere de çeşitli oranlarda zam geldiğini kaydeden Aziz Ciddi, "Şoför esnafımız bu günlerde kazancı ile diğer giderlerini karşılayamadığı gibi günlük araç yakıtını karşılayamaz duruma gelmiştir. Her zaman devletinin ve milletinin yanında olan şoför esnafımızın bu duruma dayanacak gücü kalmamıştır. Bu gelen fiyat farklarını bir şekilde yansıtmak durumu ile karşı karşıya kalmış ya da yapmış olduğu faaliyetten çekilme durumuna gelmiştir. Dünyada ve ülkemizde yaşanan enerji kriziyle sürekli akaryakıta ve diğer giderlere gelen zamlar nedeniyle, her zaman olduğu gibi vermiş olduğumuz hizmetin yapılabilmesinin gerekliliğine inanan üyelerimizin mağduriyetini gidermek, Ayvalıklı hemşerilerimizi de mağdur etmeyecek şekilde, halkımızın hoşgörüsüne sığınarak yeni bir fiyat tarifesi belirlenmiştir umarım en kısa zamanda bu zor günleri atlatırız" diye konuştu.

Ayvalık Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ciddi yapılan yeni fiyat düzenlemelerinin ardından Ayvalık'ta şehir içi dolmuş ücretlerinin 6 lira, Sarımsaklı-Ayvalık arası 8 lira ve Altınova-Ayvalık arasında da 8.50 liraya gerçekleşeceğini ifade ederek, "Toplu taşıma esnafları olarak zam almamız bizi sevindirmiyor. Aksine üzülüyoruz. Devletimizden gerek yakıt gerek vergi gerekse ÖTV indirimi istiyoruz" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Ayvalık'ta dolmuş fiyatlarına yüzde 33 zam yapıldı
Ayvalık'ta dolmuş fiyatlarına yüzde 33 zam yapıldı
Ayvalık'ta dolmuş fiyatlarına yüzde 33 zam yapıldı

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Balıkesir, Akaryakıt, Aziz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ayvalık'ta dolmuş fiyatlarına yüzde 33 zam yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayvalık'ta dolmuş fiyatlarına yüzde 33 zam yapıldı - Son Dakika
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