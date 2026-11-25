Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Kent Konseyi ve Ayvalık Giritliler Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Gastro Diplomasi" panelinde; Ayvalık mutfağının gastronomi kültüründeki yeri, zeytin sektörü ve zeytinyağı üretim teknolojileri ele alındı.

İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde 21 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Füsun Atay üstlendi.

Program, Ayvalık Giritliler Derneği Başkanı Coşkun Tunçmen'in açılış konuşmasıyla başladı.

Coğrafyanın vatan bilinciyle bütünleşmesine bir örnek

Panelin ilk konuşmacısı olan Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğdubay, Adalar Denizi'nde gelişen ot kültürünü değerlendirdi. Doğdubay, savaş ve siyasi şartların zorladığı dönemlerde Türklerin yaşama tutunma azmiyle şekillenen bu kültürün, coğrafyanın vatan bilinciyle bütünleşmesine örnek oluşturduğunu belirtti.

Tarımın ve zeytinciliğin stratejik önemine dikkat çekti

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnegöl İşletme Bölümü'nden Doç. Dr. Yüksel Okşak ise "Tarım Milli Güvenlik Sorunudur" başlıklı sunumunda zeytin sektörünü ele aldı. Geçtiğimiz nisan ayında televizyon kanallarındaki fon riski uyarısıyla gündeme gelen Okşak, tarımın ve zeytinciliğin stratejik önemine dikkat çekti.

Zeytinyağının kimyasında önemli bir potansiyel var

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Prof. Dr. Osman Kola da zeytinyağı üretiminde gelişen işleme teknolojilerini anlattı. Türkiye'de henüz uygulanmadığını belirttiği yeni tekniklerle üretilen zeytinyağının kimyasında önemli bir potansiyel bulunduğunu vurgulayan Kola, bu alandaki milli değerin yeterince değerlendirilemediğini ifade etti.

Türk zeytinyağının geleceği için modern işleme tekniklerinin geliştirilmesi şart

Panelde, Akdeniz tarzı beslenmenin önemli unsurlarından Ayvalık mutfağının gastronomi kültüründe öncü bir yere sahip olduğu değerlendirilirken, Türk zeytinyağının geleceği için modern işleme tekniklerinin geliştirilmesi ve ürünün kimyasal özelliklerine hakim olunmasının önemi vurgulandı.