Ayvalık\'ta Turizm Haftası Kutlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Turizm Haftası ilçe protokolünün de katılımıyla kutlandı. Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Cunda Uygulama Oteli'nde düzenlenen etkinlikle; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarıyla siyasi partilerin temsilcileri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın bir ağızdan seslendirilmesiyle başlayan etkinlikte konuşan Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdülaziz Yük, "Turizm alanında bölgemizde büyük bir potansiyele, çok kıymetli tarihi ve kültürel bir mirasa sahip olan, zeytin ve çam ağaçlarının birbiriyle kucaklaştığı, birbirinden güzel koyları ve körfeziyle, tabiat adalarıyla cennetten bir köşe olan, zeytinyağının başkenti, güzel ilçemiz Ayvalık; ziyaretçilerine turistik faaliyetler açısından çok çeşitli imkanlar sunan eşsiz bir destinasyon noktasıdır. Ancak ilçemizdeki turizm sezonunun 12 ay boyunca sürdürülmesi amacıyla deniz, kum, güneş üçlemesinin dışında büyük potansiyel arz eden, gastronomi turizmi, kongre turizmi, ekoturizm, kırsal turizm, sağlık turizmi, su altı dalışı, foto safari, bisiklet turizmi, sağlıklı beslenme turizmi, kamp-karavan turizmi, deniz sporları, sportif olta balıkçılığı, yat turizmi, jeoturizm gibi alanlarda turizm etkinlikleri çeşitlendirilip yaygınlaştırılmalıdır. Biz de Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Ayvalık'taki turizm etkinliklerinin yaygınlaştırılmasını kendimize görev biliyor; öğrencilerimizi turizm alanında yetkin bireyler olarak yetiştirip mezun ederek onların ülkemizin turizm geleceğine katkı sunmalarını amaçlıyoruz" diye konuştu.
Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdülaziz Yük'ün konuşmasının ardından okulun özel öğrencilerinin çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı. Uygulama Oteli'nin bünyesindeki Çam Restoran'da hazırlanan ikramların davetlilere sunulmasının ardından, Cunda Mesleki ve Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibinin gösterileri, Sebahat- Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin mini konseri ve akabinde Ayvalık Kürek Takımı'nın gösterileriyle etkinlik sona erdi. - BALIKESİR
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