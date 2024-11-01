Ayvalık\'ta Zeytin Hasat Festivali Başladı

Ekonomi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde "Turizmin değeri, zeytinyağının başkenti" temasıyla bu yıl 19'uncusu düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'nde ilk hasat yapıldı.

Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal'a ait çiftlikte yapılan hasatta konuşan Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, zeytinde bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu anlattı.

Zeytinde "var yılı" dedikleri sezonu yaşadıklarını belirten Baysal, "En büyük temennimiz üründeki bolluğun, çiftçilerimizin gelirlerinde de yaşanmasıdır." dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de bu sezon ülke genelinde 475 bin ton zeytinyağı ve 750 bin ton sofralık zeytin rekoltesi beklendiğini anlattı.

Animasyon gösterimleri ve müzik eşliğindeki hasat etkinliğine katılan konuklara, ilk sıkım zeytinyağından yapılan keşkek, pilav ve ayranın yanı sıra irmik helvası ikramında bulunuldu.

Programa, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı Onur Yavuz, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, sektör temsilcileri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.