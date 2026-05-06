Ayvalık'taki Kaymakamlık Binası Restorasyon İhalesi Tamamlandı

06.05.2026 08:58
Ayvalık'taki tarihi Kaymakamlık Binası'nın restorasyonu için ihale yapıldı, sürecin detayları açıklandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan ve kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alan eski Kaymakamlık Binası için restorasyon ihalesi gerçekleştirildi.

Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yürütülen ihale kapsamında; Ayvalık Sakarya Mahallesi'nde bulunan, 200 ada 3 parselde yer alan tescilli yapının restorasyon uygulama işi için süreç tamamlandı.

İhale kayıt numarası 2026/523889 olan yapım işinin ihalesi 7 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Yaklaşık maliyeti 13 milyon 966 bin TL olarak belirlenen restorasyon çalışması için toplam 3 teklif verildi ve tekliflerin tamamı geçerli sayıldı.

Yapılan değerlendirme sonucunda ihaleyi kazanan firma ile 20 Nisan 2026 tarihinde sözleşme imzalandı. Sözleşme bedelinin ise 12 milyon 840 bin TL olduğu açıklandı.

Restorasyon çalışmalarını, Ankara merkezli Hacıabdullahoğlu Restorasyon Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üstlenecek.

Projenin uygulama süresi 24 Nisan 2026 ile 24 Ağustos 2026 tarihleri arasında planlandı.

Ayvalık'ın tarihi ve kültürel kimliği açısından büyük önem taşıyan eski Kaymakamlık Binası, gerçekleştirilecek restorasyon çalışmalarıyla özgün mimarisine sadık kalınarak yeniden ayağa kaldırılacak. Daha önce de bu yapının rölöve ve restorasyon projelerinin hazırlandığı ve yapının kültürel miras kapsamında koruma altına alındığı biliniyor.

Yetkililer, restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte yapının kente yeniden kazandırılacağını ve tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
