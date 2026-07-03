Tarihi Ayvalık Tostçular Çarşısında örnek iş birliği - Son Dakika
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Tarihi Ayvalık Tostçular Çarşısında örnek iş birliği

Tarihi Ayvalık Tostçular Çarşısında örnek iş birliği
03.07.2026 19:12  Güncelleme: 19:14
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Ayvalık Tostçular Çarşısı'ndaki 11 esnaf, tek şirket çatısı altında birleşerek tek kasa ve standart menü sistemine geçti. Bu kurumsallaşma adımıyla rekabet dayanışmaya dönüştü ve Ayvalık Tostu markası güçlendirildi.

Ayvalık Tostçular Çarşısı'ndaki 11 esnaf, tek bir şirket çatısı altında birleşerek tek kasa ve standart menü sistemine geçti. Bu tarihi kurumsallaşma adımıyla, yıllardır süregelen rekabet tatlı bir dayanışmaya dönüştürüldü ve müşterilere çok daha organize bir lezzet deneyimi sunulmaya başlandı.

Ayvalık'ın coğrafi işaretli gastronomi değeri olan Ayvalık Tostu, Ayvalık Tostçular Çarşısı'nda örnek bir iş birliği modeliyle yeni bir döneme adım attı.

Ayvalık Tostçular Çarşısı'nda faaliyet gösteren 11 esnaf güçlerini birleştirerek kurduğu sistemde, tek kasa ve standart menü uygulamasına dayanan yeni bir hizmet anlayışıyla misafirlerini ağırlamaya başladı.

Bu yeni yapılanmayla birlikte hem hizmet kalitesinin yükseltilmesi hem de Ayvalık Tostu markasının ortak bir anlayışla daha güçlü şekilde temsil edilmesi hedefleniyor. Çarşının yeni yüzüyle gerçekleştirilen açılışa katılan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Esnafımızın dayanışmasını esas alan bu örnek girişimin kentimize ve tüm işletmecilerimize hayırlı olmasını diliyor, Ayvalık'ımızın gastronomi değerlerini birlikte büyütmeye devam edeceğimize inanıyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tarihi Ayvalık Tostçular Çarşısında örnek iş birliği - Son Dakika

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