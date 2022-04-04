Ayvalıklı kadınlar güçlerini birleştirdi - Son Dakika
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Ayvalıklı kadınlar güçlerini birleştirdi

04.04.2022 13:33
Ayvalıklı kadınlar güçlerini birleştirdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yaşama geçirdiği öncelikli projeler arasında yer alan S.S Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ayvalık'taki üretici kadınları tek çatı altında topladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yaşama geçirdiği öncelikli projeler arasında yer alan S.S Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ayvalık'taki üretici kadınları tek çatı altında topladı. Ayvalık Belediyesi Mahalleevleri'nin de öncülüğünde Ayvalık Belediyesi iştirak ve işletmelerinden Paşa Limanı Sosyal Tesisleri'nde buluşan kadınlar maddi ve manevi anlamda güçlerini birleştirdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in eşi Canan Ergin'in de destek verdiği "Gelin Birlikte Üretelim" projesi çerçevesinde düzenlenen toplantıda bir araya gelen kadınlar, ardından el emeği göz nuru ürünlerini sergilediler.

Takı tasarım, keçe, deri, ahşap boyama, sabun, örgü ile el işi tasarım ürünlerinin sergilendiği hediyelik eşyaları beğeniyle izleyen kadınlar, üretime katkı sağlayıp, aile bütçelerine destek olmak için fikir alıverişinde de bulundu.Birlikte üretim, birlikte paylaşım, birlikten güç doğar ilkesiyle hareket ederek bir araya gelen ve projeye güç katan konuklara; üretici kadınlar da, "Biz varız, güçlerimizi birleştirdik, üretmeye aile bütçesine destek vermeye hazırız" sloganıyla destek verdiler. - BALIKESİR

Ayvalıklı kadınlar güçlerini birleştirdi
Ayvalıklı kadınlar güçlerini birleştirdi
Ayvalıklı kadınlar güçlerini birleştirdi
Ayvalıklı kadınlar güçlerini birleştirdi
Ayvalıklı kadınlar güçlerini birleştirdi
Ayvalıklı kadınlar güçlerini birleştirdi

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Ayvalık Belediyesi, Mesut Ergin, Canan Ergin, Balıkesir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ayvalıklı kadınlar güçlerini birleştirdi - Son Dakika


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