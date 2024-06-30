Azerbaycan'dan ithal edilen bazı ürünlerin gümrük vergisi oranları düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Azerbaycan'dan ithal edilen bazı ürünlerin gümrük vergisi oranları düzenlendi

Azerbaycan'dan ithal edilen dut, ayva, demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller, filmaşin ve çubuk gibi ürünlerin gümrük vergisi oranları düzenlendi. Yapılan düzenlemeye göre, dut ve ayva ithalatında gümrük vergisi yüzde 7,7 olarak uygulanacak. Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamul ithalatında vergi oranı yüzde 11,3, bazı demir ve alaşımsız çelikten yarı mamul filmaşin ve çubuk türlerinin ithalatında ise yüzde 15 olarak belirlendi. Ayrıca, plastik borular, hortumlar, dökme maddeler için polietilen mahfazalar, ambalaj için polietilenler ve alaşımsız alüminyumdan sac ve levhalarda ilave gümrük vergisi uygulanmayacak. Şarap ithalatında ise yıllık 15 bin hl/yıl miktar kota kapsamında temel gümrük vergisi tatbik edilmeyecek. Yapılan değişiklikler 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

30.06.2024 13:51
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Azerbaycan'dan ithal edilen dut, ayva, demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller, filmaşin ve çubuk gibi ürünlerin gümrük vergisi oranlarında düzenleme yapıldı.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Azerbaycan'dan yapılan dut ve ayva ithalatında gümrük vergisi yüzde 7,7 olarak uygulanacak.

Ayrıca, demir veya alaşımsız çelikten yarı mamul ithalatında söz konusu vergi yüzde 11,3, bazı demir ve alaşımsız çelikten yarı mamul filmaşin ve alaşımsız çelikten çubuk türlerinin ithalatında da yüzde 15 olarak belirlendi.

Öte yandan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik?Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, plastikten borular, hortumlar, dökme maddeler için polietilen mahfazalar, ambalaj için polietilenler, alaşımsız alüminyumdan sac ve levhalarda ilave gümrük vergisi uygulanmayacak.

Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı'yla yıllık 15 bin hl/yıl miktar kota kapsamında şaraplarda temel gümrük vergisi tatbik edilmeyecek.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile Ticaret Bakanlığının Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu karar ve tebliğler 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Azerbaycan'dan ithal edilen bazı ürünlerin gümrük vergisi oranları düzenlendi - Son Dakika

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