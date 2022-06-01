Azerbaycan, doğal gaz hatlarının potansiyelini genişletecek - Son Dakika
Üye Girişi

Azerbaycan, doğal gaz hatlarının potansiyelini genişletecek

01.06.2022 16:58
Azerbaycan, doğal gaz hatlarının potansiyelini genişletecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkedeki doğal gaza talebin arttığını, bu nedenle Güney Kafkasya Boru Hattı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ve Trans Adriyatik Boru Hattı'ndan (TAP) oluşan Güney Gaz Koridorunun potansiyelini genişletmeyi planladıklarını bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkedeki doğal gaza talebin arttığını, bu nedenle Güney Kafkasya Boru Hattı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ve Trans Adriyatik Boru Hattı'ndan (TAP) oluşan Güney Gaz Koridorunun potansiyelini genişletmeyi planladıklarını bildirdi.

Aliyev, Bakü'de gerçekleştirilen 27. Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı'nın açılışında konuşma yaptı.

Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazandıktan sonra enerji alanındaki atılımlarından, hayata geçirilen projelerden bahseden Aliyev, Türkiye ve Gürcistan'la hazırlanan bölgesel projelerin artık küresel projelere dönüştüğünü kaydetti.

Aliyev, Şahdeniz yatağından çıkan doğal gazı Gürcistan, Türkiye ve Avrupa ülkelerine taşıyan Güney Gaz Koridorunun da gurur duyulacak bir proje olduğunu vurguladı.

Azerbaycan'ın 2021'de 22 milyar metreküp doğal gaz ihraç ettiği, 2022'de bu rakamın 24 milyar metreküpe çıkacağı bilgisini veren Aliyev, "Azerbaycan'ın hidrokarbon kaynaklarına dışarıdan her zamankinden daha fazla talep var. Sorumluluk sahibi bir ülke olarak bunu dikkate alıyor ve çeşitli nedenlerle zorluk yaşayan ülkelere destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

Aliyev, "Azerbaycan gazına olan talebin hızla arttığını" vurgulayarak, "Elbette bunu dikkate almalıyız. Aynı zamanda potansiyel tüketiciler, bir yılda büyük miktarlarda gaz üretmenin imkansız olduğunu anlamalıdır. Bunun için sözleşmelere ihtiyacımız var. Müzakereleri başlatmalı ve hızlandırmalıyız. Üretimi artırmak için geleneksel ortaklar, yatırımcılar ve enerji şirketleriyle çalışmamız gerekiyor. Mevcut tesisleri de genişletmemiz gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda bu konuları planlamıyorduk çünkü kısımdan oluşan Güney Gaz Koridorunun sonuncu kısmı olan TAP'ın yıllık kapasitesi 10 milyar metreküptür. Fakat şimdi boru hatlarının genişletilmesini düşünüyoruz çünkü buna ihtiyaç var." diye konuştu.

Uluslararası finans kuruluşlarının TAP'ın genişletilmesi için finansal destek sağlayacağını ümit ettiğini belirten Aliyev, "TANAP'ı genişletmeyi de düşünebiliriz. Çünkü daha önce de söylediğim gibi Azerbaycan gazına talep artıyor, bunun için potansiyel var, siyasi irade var. Bu nedenle doğal gaz taşımacılığına yönelik altyapımızı potansiyel talep düzeyine getirmek için zaman kaybetmemeliyiz. Sadece TAP değil, Güney Kafkasya Boru Hattı ve TANAP'ın da hızla genişletilmesi gerekiyor ve bunun üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
AB doğal gaz depolarını doldurmaya çalışıyor ??????? AB doğal gaz depolarını doldurmaya çalışıyor ???????
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Azerbaycan, doğal gaz hatlarının potansiyelini genişletecek - Son Dakika


Son Dakika
16:54 Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı
16:53 Çukur'un cinsiyet değiştiren oyuncusu Meli'nin TikTok'taki dansı gündem oldu
16:27 Pilot, uçağı otomatiğe alıp uykuya daldı, bunu duyan yolcular sinirlerine hakim olamadı
16:22 Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı
16:22 Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı
16:21 Yetersiz yemek verildiğini düşünen işçiler isyan çıkardı! Yemekhaneyi savaş alanına çevirdiler
16:17 Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, kendisine "Çirkin" diyen takipçisini böyle tiye aldı
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
16:03 Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin spekülasyonlara nokta koydu: Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti
15:51 İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine gönderme: Alıştılar ağlamaya, önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 17:02:27. #1.12#
SON DAKİKA: Azerbaycan, doğal gaz hatlarının potansiyelini genişletecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement