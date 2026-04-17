Azınlık Okulları Tehlikede

17.04.2026 17:18
Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, azınlık okullarının eğitiminin kötüleştiğini ve devlet okullarına yönlendirme yapıldığını açıkladı.

MEHMET ŞAH YILMAZ - Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Batı Trakya'da "Azınlık okullarında eğitim çok kötü, çocuklarınızı devlet okullarına gönderin" kampanyası yürütüldüğünü söyledi.

Şerif, 5. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere geldiği Antalya'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Batı Trakya konusunun tarihsel arka planına değinen Şerif, bölgede müftülerin oy kullanma hakkına sahip olan Müslüman Türkler tarafından seçileceğine dair anlaşmaların yapıldığını anımsattı.

Yapılan anlaşmalar doğrultusunda Türkçe ihtiyacı için mahkemelerde tercüman bulundurulacağı ve 10 yıllık bir periyot içinde 310 Türk ilkokulunun bulunması gerektiğini aktaran Şerif, anlaşmalar yapıldıktan sonra Yunanistan'ın bunlara saygı göstermediğini söyledi.

Şerif, haklar ve yetkilerin "yavaş yavaş ellerinden alındığını" dile getirdi.

Azınlık okullarına "karşı kampanya"

Okullardaki ders sayılarının da o dönemden beri azaltılmaya başladığını belirten Şerif, daha önce Türkçe olarak yapılan derslerin Yunanca olarak yapılmaya başlandığını ifade etti.

Şerif, bu süreçte daha önce Türkiye'de öğretmen okullarından mezun öğretmenlerin ders verdiğini anlattı.

İbrahim Şerif, "Neticede, azınlık okullarının laçkalaşması, eğitiminin zayıflaması ve bugünlerde azınlık çocuklarının şu veya bu şekilde artık Yunan okullarına yönlendirilmesi meydana geldi." dedi.

Yazılı olmayan kanunlarla "Azınlık okullarında eğitim çok kötü, çocuklarınızı devlet okullarına gönderin" kampanyası yürütüldüğünü vurgulayan Şerif, şunları söyledi:

"Azınlık, eğitim yapılmadığı için çocuklarını devlet okullarına yani Yunan okullarına göndermeye başladı. Netice olarak şunu söyleyebilirim. Yıllardan beri devam eden politika neticesinde anaokulundan üniversiteye kadar 7 bin civarında çocuk devlet okullarında, 3 bin çocuk da hazırlık okullarında okuyor. Eğitim kurumu maalesef bu duruma düştü."

Foruma 3 kez katıldığını aktaran Şerif, konuşmacıları dinleme fırsatı bulduğunu belirterek, "Dünyanın darboğazdan geçtiğini görüyoruz. Herkes dünyanın şartlarını göz önünde bulundurarak, ona göre cevaplar vererek konuşuyor. Gerçekten dünyanın malumunuz nereye savrulacağı belli değil. Herkes kendine bir konum sağlamaya çalışıyor." diye konuştu.

Şerif, ADF marjında Türk ve yabancı birçok diplomat ve gazetecilerle buluşma imkanı bulduğunu, bu sayede "dertlerini duyurabildiklerini" sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

