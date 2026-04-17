Hürmüz Boğazı tamamen açıldı

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, savaşın başından bu yana en kritik noktaların başında gelen Hürmüz Boğazı'yla ilgili İran'ın aldığı yeri kararı duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Seyed Abbas Arakçi, Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda Hürmüz Boğazı’nın ticari gemiler için tamamen açıldığını duyurdu.

Arakçi açıklamasında, "Lübnan'daki ateşkese paralel olarak, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı tarafından halihazırda duyurulan koordineli rota üzerinden, tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi, ateşkesin kalan süresi boyunca tamamen açık ilan edilmiştir." dedi.

PETROL FİYATI ÇAKILDI

İran'ın Lübnan'daki ateşkese paralel olarak Hürmüz Boğazı'nı tüm ticari gemilere 1,5 ay sonra açması sonrası petrol fiyatı yüzde 10 düşerek 88 Dolar'a geriledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI 1,5 AYDIR KAPALI

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı ve 8 Nisan'da geçici ateşkesle durdurulan savaşın başlangıcından bu yana Hürmüz Boğazı'nı ABD ve İsrail ile müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı.

"ATEŞKES, MÜZAKERELERİN GİRİŞ KAPISIDIR"

Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail varılan ateşkesi müzakerelerin ilerletilmesi için "giriş kapısı" şeklinde nitelendirerek, İsrail ordusunun güneyde işgal ettiği bölgelerden çekilmesi, esirlerin geri alınması ve sınır anlaşmazlıklarının çözülmesinin temel hedefleri arasında yer aldığını ifade etti.

İsrail ile doğrudan müzakerelerin hassas ve belirleyici bir süreç olduğunu dile getiren Avn, "dünyanın gözünün Lübnan’a" çevrildiğini söyledi.

Devletin önceliğinin ateşkesin kalıcı hale getirilmesi olduğunu aktaran Avn, İsrail ordusunun güneyde işgal ettiği bölgelerden çekilmesi, esirlerin geri alınması ve sınır anlaşmazlıklarının çözülmesinin temel hedefler arasında yer aldığını ifade etti

Ateşkesi, müzakerelerin ilerletilmesi için bir "giriş kapısı" olarak nitelendiren Avn, bu seçeneğin hem ülke içinde hem de uluslararası destek gördüğünü, bu desteğin en somut göstergelerinden birinin ise ABD Başkanı Donald Trump'ın son telefon görüşmesinde Lübnan'ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne verdiği destek olduğunu aktardı.

ABD BASINI: TRUMP TAVİZ VERMEYE HAZIR

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki savaşı sona erdirmek amacıyla yeni tavizler vermeye hazır olabileceği iddiası dünya gündemine oturdu.Politico’nun üst düzey bir Körfez yetkilisine dayandırdığı haberde, Washington yönetiminin müzakereleri sonuçlandırmak istediği öne sürüldü.

Haberde ismi açıklanmayan Körfez yetkilisinin şu değerlendirmesine yer verildi:

“Bence Trump, daha fazla taviz vermeye hazır. Başkan müzakereler konusunda ciddi ve gerçekten savaşı bitirmek istiyor, ancak İranlılar şu ana kadar itibarını korumak ve Trump'ın savaştan çıkmak için ihtiyaç duyduğu şeyleri vermeyi reddediyor.”

TRUMP: ANLAŞMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK

Trump, sürece ilişkin yaptığı açıklamada anlaşmaya varılma olasılığının “çok yüksek” olduğunu söyledi. ABD Başkanı, iki tarafın nihai bir uzlaşıya yakın olduğunu belirterek, savaşın çok yakında sona ermesi gerektiğini ifade etti. Trump ayrıca sürecin “sorunsuz” ilerlediğini dile getirdi.

“İRAN GÜÇLÜ VE ZEKİ BİR ÜLKE”

Trump açıklamasında, İran’a ilişkin dikkat çeken şu ifadeleri kullandı:“İran güçlü ve zeki bir ülke, sert savaşçıları var, ancak bu savaş, İran’ın nükleer silah edinmesini engellemek için gerekliydi.”

İRAN BASININDAN İKİNCİ TUR İDDİASI

İran haber ajansı Tasnim de İran-ABD görüşmelerinin ikinci turunun Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılacağını öne sürdü.Haberde ayrıca Lübnan’da sağlanan ateşkesin, bir sonraki müzakere turu açısından olumlu sinyal olarak görüldüğü belirtildi.