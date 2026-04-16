Kaldırımdan kaçtı, 500 bin liradan oldu

16.04.2026 20:16
Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp trafik kurallarını hiçe sayarak kaldırımdan ilerleyen ve vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Yaşı küçük ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen şahsa ve motosikletin ruhsat sahibine yaklaşık 500 bin TL'lik cezai işlem uygulanırken, yaşanan kovalamaca ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin dur ihtarına uymayıp kaçan motosikletin sürücüsüne ve ruhsat sahibine 500 bin TL'lik para cezası kesildi.

DUR İHTARINA UYMAYIP KAÇTI

Olay, Hasan Efendi Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız motosikletin üzerindeki 2 şahsın durumundan şüphelenen Motosikletli Polis Timi ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. Motosikletli şahıslar polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken, motosiklette yolcu konumunda bulunan şahıs motosikletten inerek uzaklaştı.

Motosiklet ile kaldırımdan ilerleyerek yayaları tehlikeye sokarak korku dolu anlar yaşatan sürücü ise yaşanan kovalamaca sonucu Batı Gazi Bulvarı üzerinde durduruldu. Motosikletten inen şahıs da polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan kimlik kontrollerinde şahısların yaşlarının küçük olduğu ve motosiklet sürücüsünün ehliyetinin bulunmadığı için kaçtığı tespit edildi.

500 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Trafik ekiplerince yapılan incelemeler sonucu motorun plakasının 09 ATN 657 olduğu ve motosiklette takılı olmadığı belirlendi. Otoparka çektirilen motosikletin sürücüsüne ve ruhsat sahibine çeşitli maddelerden toplamda yaklaşık 500 bin TL cezai işlem uygulanırken, motosiklette 3 ay süre ile trafikten men edildi. Yaşı küçük şahıslar da polis aracına alınarak ifadelerini alınmak üzere emniyete götürüldü.

KOVALAMACA ANBEAN KAMERADA

Motosikletli şahsın polis ekiplerinden kaçışı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Anbean kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde polis ekiplerinin motosikleti kovalaması ve motosiklet sürücüsünün yaya güvenliğini tehlikeye atarak kaldırımdan ilerlemesi yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

