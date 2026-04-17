Trump\'tan İsrail\'e: Lübnan\'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter

17.04.2026 17:18
Hürmüz Boğazı'nın açılması sonrası İran'a teşekkür eden ve İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkese ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail artık Lübnan'ı bombalamayacak. ABD tarafından bunu yapması yasaklandı. Yeter diyorsak yeter" ifadelerine yer verdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin saldırılarının ardından kapatılan Hürmüz Boğazı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erakçi, yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın açıldığını duyurdu.

TRUMP'TAN İRAN'A TEŞEKKÜR

Bu gelişme sonrası bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump "İran, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık ve geçişe hazır olduğunu duyurdu. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. 

İSRAİL'E REST: YETER DİYORSAK YETER 

 İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkese ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Trump "ABD, B2 bombardıman uçaklarımızın yarattığı tüm nükleer 'tozu' alacak. Bu anlaşma kapsamında hiçbir şekilde para alışverişi yapılmayacak. Bu anlaşma, Lübnan’ı hiçbir şekilde kapsamamaktadır. Ancak ABD, ayrı olarak Lübnan ile çalışacak ve Hizbullah meselesini uygun bir şekilde ele alacaktır. İsrail artık Lübnan'ı bombalamayacak. Bunu yapmaları, ABD tarafından yasaklandı. Yeter diyorsak yeter" dedi. 

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

ABD ve İsrail’in saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı’nı kapatan İran, küresel petrol ticaretinin yaklaşık dörtte birinin yapıldığı kritik geçiş noktasını yeniden açtı. Bu gelişmeyle birlikte petrol fiyatları 110 dolar seviyelerinden 90 dolar bandına kadar geriledi.

ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞTE

Hürmüz Boğazı’nın açılmasıyla piyasalarda dengeler değişirken, altın fiyatlarında ise yükseliş dikkat çekti. Kararın ardından gram altın spot piyasada 7 bin lirayı geçti. 

URANYUMA KARŞILIK 20 MİLYAR DOLAR 

Öte yandan ABD merkezli haber platformu Axios, Washington ile Tahran arasında dikkat çeken bir anlaşma seçeneğinin görüşüldüğünü yazdı. Habere göre ABD’nin yaklaşık 20 milyar dolarlık dondurulmuş İran fonlarını serbest bırakması karşılığında, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stokunu teslim etmesi gündemde... Haberde, iki taraf arasında yürütülen temaslarda ekonomik yaptırımlar ile nükleer programın aynı çerçevede ele alındığı belirtildi. Habere göre; Washington yönetimi, dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılmasını değerlendirirken, Tahran’dan elindeki zenginleştirilmiş uranyum stokunu devretmesi isteniyor.

    Yorumlar (2)

  • Turgut Güneş Turgut Güneş:
    İsrail terör devletidir. 36 1 Yanıtla
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    dünya 3 deliyi izliyor 15 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağaç altında ölü halde bulundu Ağaç altında ölü halde bulundu
Bu haftaki cuma hutbesinin konusu “birlik ve beraberlik“ olacak Bu haftaki cuma hutbesinin konusu "birlik ve beraberlik" olacak
Bursa’da okullardaki saldırılara ilişkin paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı Bursa'da okullardaki saldırılara ilişkin paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı
Bakan Gürlek: Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonda 221 kişi tutuklandı Bakan Gürlek: Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonda 221 kişi tutuklandı
Trump: İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti Trump: İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi’nde yarı finale yükseldi Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi

16:56
ABD’yi karıştıran kareler: “Süper güç“ kendi askerlerini bile doyuramıyor
ABD'yi karıştıran kareler: "Süper güç" kendi askerlerini bile doyuramıyor
16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
16:11
Hürmüz Boğazı’nın açıklamasına Trump’tan ilk yorum
Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum
16:05
Hürmüz’ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
15:49
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
14:14
Şanlıurfa’da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi Zanlı bu kez veli
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli
12:49
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
