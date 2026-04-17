Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum

Haberin Videosunu İzleyin
17.04.2026 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

İran'ın 1,5 ay sonra Hürmüz Boğazı'nı açtığını açıklamasına ABD Başkanı Trump'tan ilk yorum geldi. Trump açıklamasında, "İran Hürmüz Boğazı'nın açıldığını açıkladı, teşekkür ederim" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin geçişine izin verildiğini duyurdu.

İRAN, 1,5 AY SONRA HÜRMÜZ'Ü AÇTI

Arakçi, paylaşımında, “Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından daha önce duyurulan koordineli güzergah üzerinden, ateşkesin kalan süresi boyunca tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine tamamen izin verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, kararın yalnızca ateşkes süresiyle sınırlı olduğu vurgulandı.

PETROL FİYATI ÇAKILDI

1.5 ay sonra Hürmüz Boğazı'nın açılması sonrası petrolün varil fiyatı yüzde 8,7 düşüşle 90 dolar seviyesine geriledi.

TRUMP'TAN İRAN'A TEŞEKKÜR

İran ile savaş halinde olan geçici ateşkesin bitmesine günler kala Hürmüz Boğazı'nın açıklamsını mutlulukla karşılayan ABD Başkanı Donald Trump, "İran Hürmüz Boğazı'nın açıldığını açıkladı, teşekkür ederim" dedi.

Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 16:21:06. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.