Hürmüz Boğazı\'nın açıklamasına Trump\'tan ilk yorum

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin geçişine izin verildiğini duyurdu.
Arakçi, paylaşımında, “Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından daha önce duyurulan koordineli güzergah üzerinden, ateşkesin kalan süresi boyunca tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine tamamen izin verilmiştir” ifadelerini kullandı.
Açıklamada, kararın yalnızca ateşkes süresiyle sınırlı olduğu vurgulandı.
1.5 ay sonra Hürmüz Boğazı'nın açılması sonrası petrolün varil fiyatı yüzde 8,7 düşüşle 90 dolar seviyesine geriledi.
İran ile savaş halinde olan geçici ateşkesin bitmesine günler kala Hürmüz Boğazı'nın açıklamsını mutlulukla karşılayan ABD Başkanı Donald Trump, "İran Hürmüz Boğazı'nın açıldığını açıkladı, teşekkür ederim" dedi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?