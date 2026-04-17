Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum

Haberin Videosunu İzleyin
Hürmüz\'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
17.04.2026 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hürmüz\'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
Haber Videosu

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı 1.5 ay sonra tamamen açmasıyla brent petrol varil fiyatı 88 dolara geriledi, Avrupa'da doğalgaz fiyatı yüzde 8 oranında düştü. Altının ons fiyatı yüzde 1 artışla 4800 dolar olurken, gram altının fiyatı ise 7 bin lirayı geçti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açıldığını duyurdu. Arakçi, “Lübnan’daki ateşkese paralel olarak açık kalacak” ifadelerini kullanarak, ticari gemilerin geçişine izin verildiğini açıkladı.

“TÜM TİCARİ GEMİLERE GEÇİŞ İZNİ VERİLDİ”

Arakçi, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, “Lübnan’daki ateşkese paralel olarak, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı tarafından halihazırda duyurulan koordineli rota üzerinden, tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişi, ateşkesin kalan süresi boyunca tamamen açık ilan edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

ABD ve İsrail’in saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı’nı kapatan İran, küresel petrol ticaretinin yaklaşık dörtte birinin yapıldığı kritik geçiş noktasını yeniden açtı. Bu gelişmeyle birlikte petrol fiyatları 110 dolar seviyelerinden 90 dolar bandına kadar geriledi.

ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞTE

Hürmüz Boğazı’nın açılmasıyla piyasalarda dengeler değişirken, altın fiyatlarında ise yükseliş dikkat çekti. Kararın ardından gram altın spot piyasada 7 bin lirayı geçti. 

DÜNYA GENELİNDE YAŞANAN AKARYAKIT KRİZİ

İran savaşı nedeniyle stratejik nakliye rotasının bloke edilmesi, küresel petrol arzını sekteye uğratırken yakıt fiyatlarını da hızla yükseltmişti. Birçok ülke Hürmüz Boğazı'nın kapatılması sonrası akaryakıt fiyatlarına ardı ardına zamlar yapmak zorunda kalmıştı. 

Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 16:19:12. #.0.4#
SON DAKİKA: Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.