Aziziye Meclisi'nden kentsel dönüşüm ve 30 bin tonluk lisanslı depo kararı - Son Dakika
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Aziziye Meclisi'nden kentsel dönüşüm ve 30 bin tonluk lisanslı depo kararı

Aziziye Meclisi\'nden kentsel dönüşüm ve 30 bin tonluk lisanslı depo kararı
13.07.2026 13:26  Güncelleme: 13:27
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Aziziye Belediye Meclisi, Temmuz ayı toplantısında Alaca ve Kahramanlar mahallelerinde kentsel dönüşüm, Ilıca'da 30 bin ton kapasiteli lisanslı depo yatırımı ve imar düzenlemelerini içeren kararları kabul etti.

Aziziye Belediye Meclisi, Temmuz ayı toplantısında kentsel dönüşüm, lisanslı depo yatırımı ve imar düzenlemelerini içeren önemli kararları kabul etti.

Erzurum'un Aziziye Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda ilçede planlanan yatırım, imar ve kentsel dönüşüm projelerine ilişkin önemli kararlar alındı.

Aziziye Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Emrullah Akpunar başkanlığında gerçekleştirilen Temmuz ayı olağan toplantısında gündemindeki maddeleri görüştü. Toplantıda Alaca ve Kahramanlar mahallelerinde kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi, Ilıca Mahallesi'nde 30 bin ton kapasiteli lisanslı depo yatırımı için şirket kurulması, Gezköy Mahallesi'nde Milli Eğitim Müdürlüğü'nün planladığı yatırımlara yönelik imar planı değişikliği ile bütçe ve taşınmazlara ilişkin kararlar kabul edildi.

Mecliste alınan kararla Alaca ve Kahramanlar mahallelerinde düzensiz yapılaşma, riskli ve metruk yapıların dönüştürülmesi amacıyla belirlenen alanlar kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. Söz konusu alanlarda gerekli kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesine oy çokluğuyla karar verildi.

Toplantıda ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında Ilıca Mahallesi'nde kurulması planlanan 30 bin ton kapasiteli lisanslı depo yatırımına ilişkin karar da kabul edildi. Projenin yürütülmesi amacıyla belediyenin ortak olacağı anonim şirketin kurulması ve gerekli işlemlerin yürütülmesi konusunda Belediye Başkanı Emrullah Akpunar'a yetki verildi.

Meclis üyeleri, Gezköy Mahallesi'nde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanan yatırımlara yönelik hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliğini de oy birliğiyle kabul etti. Ayrıca uzun süredir sosyal donatı alanı olarak ayrılan ancak yatırım yapılmayan alanların yeniden değerlendirilmesine yönelik revizyon imar planı hazırlanmasına karar verildi.

Toplantıda belediyeye ait bazı hisseli arsaların satışına, Ilıca'daki bazı taşınmazların belediye şirketine ayni sermaye olarak devredilmesine, Harita ve Planlama Müdürlüğü'ne 7 milyon liralık bütçe aktarılmasına ve norm kadro cetvelinde bazı derece değişikliklerinin yapılmasına da onay verildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Belediye, Politika, Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aziziye Meclisi'nden kentsel dönüşüm ve 30 bin tonluk lisanslı depo kararı - Son Dakika

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