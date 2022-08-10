Aztek Teknoloji'nin halka arzında talep toplama başlıyor - Son Dakika
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Aztek Teknoloji'nin halka arzında talep toplama başlıyor

10.08.2022 11:50
Aztek Teknoloji'nin halka arzında talep toplama başlıyor

Aztek Teknoloji'nin halka arzı için 10-11-12 Ağustos'ta hisse başına 10,90 TL'den talep toplanacak.

Aztek Teknoloji'nin halka arzı için 10-11-12 Ağustos'ta hisse başına 10,90 TL'den talep toplanacak.

Aztek Teknoloji açıklamasına göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka arz başvurusunu onayladığı Aztek Teknoloji için talep toplama süreci başlıyor. Halka açıklık oranı yüzde 25 olarak belirlenen Aztek Teknoloji'nin halka arzında 10-11-12 Ağustos'ta hisse başına 10,90 TL sabit bedelle talep toplanacak.

Deniz Yatırım ve QNB Finansinvest eş liderliğinde toplam 38 kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek halka arzda payların yüzde 45'i bireysel yatırımcılara, yüzde 25'i yüksek başvurulu yatırımcılara ve yüzde 30'u yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Halka arzla birlikte şirketin mevcut 80 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, 20 milyon TL artırımla 100 milyon TL'ye yükselmesi planlanırken, 5 milyon TL tutarında ise ortak satış gerçekleştirilecek.

Pazarda 25 yıllık tecrübesi bulunan Aztek Teknoloji, teknoloji meraklılarının beklentilerini en doğru ürünlerle karşılamak amacıyla Apple, Beats by Dr.Dre, JBL, Harman Kardon, Thule, Case Logic, Marshall, Urbanears ve Hama gibi global markaları Türk tüketicisiyle buluşturuyor.

"Halka arzla birlikte yatırımcılarımızı bu büyüme hedefimize ortak etmek istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aztek Teknoloji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Ütebay, kurumsallaşma sürecine büyük önem verdiklerini ve kurumsallaşma süreçlerini tamamlamak amacıyla halka arz olmaya karar verdiklerini belirtti.

Ütebay, "Kurulduğumuz ilk günden itibaren teknoloji dünyasının aksesuarlar segmentinde iş yapıyoruz. Aksesuar, teknolojinin ayrılmaz bir parçası. Teknolojinin değişimiyle hızlı gelişim gösteren, karlılığı ve keyfi çok daha yüksek olan bir alan. Bu durum büyüme rakamlarımıza da yansıdı." değerlendirmesinde bulundu.

2021 yılında 1 milyar 82 milyon TL ciroya ulaştıklarını ve cirosal olarak çok hızlı büyüdükleri yıllardan biri olduğunu aktaran Ütebay, "Karlılığımızda ise 132 milyon FAVÖK'e ulaştık. Net karlılıkta 89 milyon TL'ye ulaştığımız bir dönem yaşadık. Bu yılın ilk üç ayında bu büyümeyi katlayarak devam ettirdiğimiz raporlarımızda gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Ütebay, geçen yılın aynı dönemine göre cirolarda yüzde 130 büyümeye ulaştıklarını ve ilk çeyrekte ciro olarak 500 milyon TL'nin üzerine çıktıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl ilk 3 ayda yaptığımız 28 milyon TL'lik FAVÖK'e karşılık 2022 ilk 3 ayında 75 milyon TL'lik bir FAVÖK'ten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu yılın ilk 3 ayı şirketimiz için çok verimli geçti ve son 12 ayı dikkate alırsak ciromuz 1 milyar 366 milyon TL'ye ulaştı. FAVÖK'te 179 milyon TL'ye ulaştık. Net karda 120 milyon TL seviyesine eriştik. Bazı markalarımızda 3 katına çıkan büyümeler yaşadık ve genel olarak yüzde 100'lük bir büyümeden bah???????sediyoruz. Halka arzla birlikte yatırımcılarımızı bu büyüme hedefimize ortak etmek istiyoruz."

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Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aztek Teknoloji'nin halka arzında talep toplama başlıyor - Son Dakika

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