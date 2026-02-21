B-Reçete Uygulaması Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
B-Reçete Uygulaması Bilgilendirme Toplantısı

B-Reçete Uygulaması Bilgilendirme Toplantısı
21.02.2026 09:31
Erzurum'da B-Reçete uygulaması kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Erzurum'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından B-Reçete uygulamasıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tarım ürünlerinde kullanılan pestisitlerin kontrolsüz kullanımını engellemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan B-Reçete uygulaması hakkında Erzurum İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlükleri yönetici ve personeline yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Bu uygulama ile Bitki Koruma Ürünlerinin çiftçi dışındaki kişilere satışının engellenmesi, izlenebilirliğinin sağlanması, bu sistemin hem tarım ürünlerindeki pestisit kalıntılarının azaltılmasına hem de çiftçinin bitki koruma ürünü masraflarının azaltılmasına katkı sağlaması ve zirai ilaçların gelişigüzel kullanımının önüne geçilmesi hedeflenmektedir" denildi. - ERZURUM

Son Dakika Ekonomi B-Reçete Uygulaması Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika

B-Reçete Uygulaması Bilgilendirme Toplantısı
