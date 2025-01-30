B12 Vitamini Sağlığımız İçin Neden Önemli? - Son Dakika
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Ekonomi

B12 Vitamini Sağlığımız İçin Neden Önemli?

Dr. Betül Mercan Çiftçi, B12 eksikliğinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini uyardı.

30.01.2025 11:18
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Medipol Mega Üniversite Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Mercan Çiftçi, B12 vitamininin sinir sistemi ve kan hücrelerinin oluşumunda kritik rol oynadığını belirterek, eksikliğinin kansızlık ve kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini bildirdi.

Medipol Sağlık Grubundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çiftçi, B12 eksikliğinin belirtileri, teşhisi ve tedavi yöntemleri hakkında değerlendirmede bulundu.

B12 vitamininin DNA sentezinde önemli bir rol oynadığını vurgulayan Çiftçi, eksikliği halinde uyuşma, karıncalanma, halsizlik, yorgunluk ve cilt solgunluğu gibi belirtilerin ortaya çıkabileceğini aktardı.

Çiftçi, dilde acıma ve büyüme gibi belirtilerin de B12 eksikliğine işaret edebileceğini kaydederek, "B12 eksikliği özellikle sinir sistemine zarar verir. Anemiye yol açarak kansızlık, homosistein artışına bağlı kalp hastalıkları gibi sorunlara neden olabilir." açıklamasını yaptı.

B12 fazlalığının ise gereksiz yüksek doz kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabileceğine işaret eden Çiftçi, "Ancak yüksek değerler altta yatan karaciğer hastalığı, siroz veya lösemi gibi ciddi hastalıkların habercisi de olabilir." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, B12'nin doğal olarak hayvansal ürünlerde bulunduğu bilgisini paylaşarak, şöyle devam etti:

"Kırmızı et, beyaz et, somon gibi balık türleri, süt ürünleri ve yumurta B12 açısından zengindir. Ancak B12 vitamini bitkisel kaynaklı olmadığı için vegan bireylerde eksiklik riski daha yüksektir. Bu nedenle veganların takviye kullanması ya da B12'den zenginleştirilmiş ürünleri tercih etmesi gereklidir."

Tahlil yapılmadan B12 takviyesine başlanmaması gerektiğinin altını çizen Çiftçi, hafif eksikliklerin beslenme düzenlemesiyle giderilebileceğini, orta düzeyde eksikliklerde ise ağız yoluyla alınan ilaçların tercih edildiğini kaydetti.

Çiftçi, ciddi boyutlara varan eksikliklerin enjeksiyon tedavisi gerektirebileceğine dikkati çekerek, "Her durumda tedavi planı, hastanın bireysel durumuna göre doktor tarafından yapılmalıdır. Özellikle B12 düzeyi düşüklüğü şikayetlerinde ilk adım, mutlaka tahlillerle doğru tanı koymaktır. Hastalar B12 düzeyine ilişkin herhangi bir şikayeti olduğunda mutlaka bir doktora başvurmalı. Erken teşhis, sinir sistemi ve genel sağlık açısından hayati önem taşır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi B12 Vitamini Sağlığımız İçin Neden Önemli? - Son Dakika

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