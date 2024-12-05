BAE'de E-Ticaret Hacmi 2029'da 11,5 Milyar Dolar Olacak - Son Dakika
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Ekonomi

BAE'de E-Ticaret Hacmi 2029'da 11,5 Milyar Dolar Olacak

Mitch Bitterman, BAE'nin e-ticaret hacminin 2024'te 7 milyar, 2029'da ise 11,5 milyar dolara çıkacağını duyurdu.

05.12.2024 11:19
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Dubai Commercity Kıdemli Ticari Başkan Yardımcısı Mitch Bitterman, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) e-ticaret hacminin 2024 sonunda 7 milyar dolar seviyesine ulaşmasının, 2029'da ise yüzde 50 artışla 11,5 milyar dolara kadar yükselmesinin beklendiğini söyledi.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu WORLDEF Dubai e-ticaret forumu kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Bitterman, Dubai Commercity'nin firmalara sağladığı serbest bölge kolaylığının geleneksel hizmetlerin ötesine geçerek firmalara kapsamlı bir destek sağladığını belirtti.

Bitterman, Dubai Commercity'nin, yalnızca kira ve lisans hizmet sunmakla kalmadığını aynı zamanda yeni bir iş ortamı için bankacılık, lojistik, müşteri ağı oluşturma gibi ihtiyaçlara yönelik çözümler de sağladığını belirterek, "Burada firmaları bir ekosistemin parçası haline getiriyoruz. Kiracılarımıza sadece yer sunmakla kalmıyoruz, onlara büyümeleri için gerekli tüm desteği sağlıyoruz." dedi.

BAE'de e-ticaret sektörünün hızla büyüdüğüne işaret eden Bitterman, "2024 itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 7 milyar dolar seviyesine ulaşacak. Bu rakamın 2029'da yüzde 50 artışla 11,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor." bilgisini paylaştı.

Bitterman, Dubai Commerce City'nin sunduğu desteklerin e-ticaret firmalarının bu büyüme ivmesinden daha fazla yararlanmasını sağladığını aktararak, "E-ticaret firmaları sermaye ve teknoloji gibi konularda bizden destek alabiliyor. Amacımız, BAE'nin ekonomik çeşitliliğini artırırken, dijital ticaret alanında dünya genelinde rekabet gücünü artırmak." ifadelerini kullandı.

"Çok Kanallı Envanter Sistemi" ile tüm satış kanalları tek bir platform üzerinde birleşecek

Dubai Commercity'nin, dijital ticarette teknolojinin etkin kullanımıyla fark yarattığını dile getiren Mitch Bitterman, blokzincir, nesnelerin interneti ve yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilerle sektöre öncülük ettiklerini söyledi.

Bitterman, blokzincir tabanlı bir çözümle Dubai Gümrük İdaresi ile entegre olduklarını vurgulayarak, sistem sayesinde serbest bölgeye giren ve çıkan siparişlerin bilgilerinin otomatik olarak gümrüklere iletildiğini açıkladı.

WORLDEF Dubai fuarının ikinci gününde tanıtmayı planladıkları "çok kanallı envanter sistemi" ile e-ticaret firmalarına tüm satış kanallarını tek bir platform üzerinden yönetme imkanı sunacaklarını belirten Bitterman, şunları kaydetti:

"Bu sistem sayesinde firmalar tüm pazar yerlerinden gelen siparişleri görebiliyor, ister kendi web siteniz, ister diğer dijital pazar yerleri, ister sosyal ticaret platformları, ister fiziksel mağazalar olsun. Tüm bu bilgiler tek bir programa entegre ediliyor ve buradan satışlarınızı, satış takibinizi, her bir kanal için dönüşüm oranlarınızı, ortalama sipariş değerlerinizi ve gün sonunda elde ettiğiniz satışları tek bir ekranda görüntüleyebiliyorsunuz. Bu teknolojiyle müşterilerimizin iş süreçlerini daha verimli hale getiriyoruz."

Bitterman, Dubai Commercity'nin sadece BAE'de değil, dünya çapında dijital ticaretin merkezi olmayı hedeflediğini kaydederek, WORLDEF'in bu alandaki başarılarını sergilemek için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Dubai, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BAE'de E-Ticaret Hacmi 2029'da 11,5 Milyar Dolar Olacak - Son Dakika

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