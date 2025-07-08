Bafra'da Hububat Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Bafra'da Hububat Hasadı Başladı

08.07.2025 16:01
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Bafra'da buğday ve arpa hasadı başladı, verim yüksek ama çiftçiler maliyetlerden endişeli.

Samsun'un Bafra ilçesinde ekilen hububatın hasadı başladı.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, geçen yıl kasım ve aralık aylarında ovada hububat ürünlerinin ekiminin yapıldığını söyledi.

Haziran ayında başlanması planlanan buğday ve arpa hasadının havaların yağışlı geçmesinden dolayı biraz geciktiğini belirten Tosuner, " Bafra Ovası'nda 200 bin dekar alana buğday, 20 bin dekar alana da arpa ekildi. Bu rakamlar az, daha fazla ekilebilir ama farklı ürün ekimleri de yapılıyor." dedi.

Hasat döneminde bazı biçerdöver operatörlerinin aceleci davrandığını, "işim var, geç kaldım" gibi sözlerle vatandaşı mağdur ettiğini anlatan Tosuner, "Biçerdöver ne kadar ağır giderse hasat o kadar verimli olur. Bafra'da dönüm başına ve hak usulü işlem yapılır. Ovada dönüm başına 380 ile 420 lira arasında hasat yapılıyor. İkinci ve üçüncü kuşakta, yani yüksek yerlerde ise hasat bitene kadar hak usulü anlaşma sağlanır ve başka bir köye gidilmez." ifadelerini kullandı.

Tosuner, aynı araziye peş peşe aynı ürün ekildiğinde verimde düşüş yaşandığına dikkati çekerek, "Üç kez aynı ürün dikildiğinde ise hiç verim olmuyor. Hububat arazilerine tütün ve ayçiçeği gibi ürün ekildiğinde verim ve kalite yüksek oluyor. Şu anda dekar başına arpada 650 kilogram, buğdayda ise 350 ila 500 kilogram verim alınıyor. Ovada üretim az ama verim kalitesi çok yüksek." diye konuştu.

Yağmur yağmaması halinde Bafra'da 10 gün içinde hububat hasadının tamamlanabileceğine işaret eden Tosuner, şunları kaydetti:

"Maliyetlerin yüksek olması çiftçiyi mağdur ediyor. Toprak Mahsulleri Ofisinin vermiş olduğu buğdaya 13,5 lira, arpaya 11 lira fiyattan sıkıntımız yok ama alınan ürünün bedelinin akşam üzeri hesabına geçmesini istiyoruz. Rekoltemizin kalitesi güzel, bizler üretmeye devam edeceğiz. Lütfen biçerdöverciler dikkat etsin, emeği heba etmesin. Herkes akşam evine huzurlu gitsin."

Gerzeliler Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Kalaycı ise 40 dönüm arazisine hububat ektiğini dile getirerek, hasadın tüm çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, samsun, Tarım, Bafra, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bafra'da Hububat Hasadı Başladı - Son Dakika

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