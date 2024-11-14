Bafra Ovası'nda Karnabahar ve Brokoli Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Bafra Ovası'nda Karnabahar ve Brokoli Fiyatları Yükseldi

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Bafra Ovası'nda karnabahar 50, brokoli 100 liradan satılmakta; aşırı yağışlar rekolteyi etkiledi.

14.11.2024 10:02
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Bafra Ovası'nda brokoli ve karnabaharda 'altın' sezon

SAMSUN - Samsun'un Bafra Ovası'nda hasadına başlanan karnabaharın kilosu 50, brokolinin ise 100 liradan alıcı buluyor.

Bafra Ovası'nda 17 bin dönüm arazide karnabahar ve 6 bin dönüm arazide brokoli ekimi yapıldı. Aşırı yağışlar nedeniyle su altında kalan kışlık sebze alanlarında rekolte düştü, fiyatlar yükseldi. Üründen memnun olmayan üreticinin yüzünü yüksek fiyatlar güldürdü.

"Bunlar altın gibi"

Karnabahar ve brokolinin bu sezon altın gibi olduğunu belirten üretici Mehmet Bilgiç, "Bu sene karnabahar ve brokoli fiyatları çok güzel. Ama ovayı su bastığı için rekolte düşük. Ürün az olduğundan biraz pahalı. İleride daha da pahalanacağını düşünüyorum. Şu anda karnabaharın kilosu 40 lira ile 50 lira arasında, brokolinin kilosu ise 100 lira. Rekoltenin düşmesinden dolayı ürün karaborsa. Şu anda talep zamanı ama ürün yok. Aşırı yağışlar ovayı vurdu. Su vurmayan yerlerde de rekolte eskisi gibi değil. Şu karnabahar 3-4 kilo olması lazım, 1 kilo, 500 gram geliyor. Bunları geçen yıllarda tarladan hiç almıyorduk. Şu anda bunlar altın gibi. Aşırı yağışlardan dolayı ürünlerde kalite yok. Yağış olduğu zaman buralar deniz gibi oldu. O yüzden ürünler ve verim iyi olmadı ama fiyatlardan memnunuz" dedi.

Bafra Ovası\'nda Karnabahar ve Brokoli Fiyatları Yükseldi
Kaynak: İHA

Bafra Ovası, Ekonomi, Güncel, Samsun, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bafra Ovası'nda Karnabahar ve Brokoli Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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