Bağcılar Belediyesi'nden istihdam atağı - Son Dakika
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Bağcılar Belediyesi'nden istihdam atağı

25.05.2022 12:08
Bağcılar Belediyesi'nden istihdam atağı

Bağcılar Belediyesi, ilaç sektörünün önde gelen bir firmasına üretim personeli alımına aracılık etti.

Bağcılar Belediyesi, ilaç sektörünün önde gelen bir firmasına üretim personeli alımına aracılık etti. 130 kişinin katıldığı görüşmelerde aranan özellikleri taşıyanlar, ilaç firmasının Esenyurt'taki üretim kompleksinde çalışmaya başlayacak.

İş veren ile iş arayanları buluşturarak bugüne kadar bin 600 kişinin iş sahibi olmasını sağlayan Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, istihdam faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak uluslararası hizmet veren Türk ilaç firması için bir organizasyon düzenlendi. Firmanın talebi üzerine Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, İŞKUR'la yapılan protokol çerçevesinde harekete geçti. Kayıtları bulunan 18-45 yaş arasındaki 5 bin 400 kişiye davetle bulunuldu. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda firmanın insan kaynakları yetkilileri ile iş arayan 130 kişi bir araya geldi. Önce form dolduran gençlerle daha sonra yüz yüze görüşmeler yapılarak detaylar konuşuldu. Mülakatın ardından belirlenen kıstasa uyanlar, firmanın Esenyurt'taki üretim kompleksinde üretim personeli olarak iş başı yapacak.

"Bağcılarlılarımızın taleplerini karşılayacağız"

İstihdama katkı sunmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Kariyer Merkezimiz işsiz insanların evlerine ekmek götürmelerine imkan tanıyarak hayırlı bir olaya vesile oluyor. İnşallah yeni dönemde de özel şirketlerle irtibatı devam ettirerek farklı branşlarda hem şirketlerin hem de Bağcılarlılarımızın taleplerini karşılayacağız" dedi. - İSTANBUL

Bağcılar Belediyesi'nden istihdam atağı
Bağcılar Belediyesi'nden istihdam atağı

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Kaynak: İHA

Bağcılar Belediyesi, İstihdam, Esenyurt, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bağcılar Belediyesi'nden istihdam atağı - Son Dakika


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