Bağımlılıkla Mücadelede Rehabilitasyonun Önemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağımlılıkla Mücadelede Rehabilitasyonun Önemi

08.06.2026 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Zehra Arıkan, bağımlılıkla mücadelede rehabilitasyonun kritik olduğunu vurguladı.

Lokman Hekim Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı ve Özgür Köy Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Zehra Arıkan, bağımlılıkla mücadelede tedavi kadar rehabilitasyonun da kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Lokman Hekim Üniversitesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Ankara'da hizmet alınan Özgür Köy Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, bağımlılık alanında tedavi, rehabilitasyon, eğitim ve araştırma faaliyetlerini bir arada yürütüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Zehra Arıkan, bağımlılığın yalnızca bireyi değil, aileyi ve toplumu da etkileyen ciddi halk sağlığı sorunu olduğunu aktardı.

Bağımlılıkla mücadelede rehabilitasyonun kritik önemde olduğunu anlatan Arıkan, merkezin yürüttüğü faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Arıkan, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan merkezde, alkol, madde ve kumar bağımlılığı tanısı almış bireylere ayaktan ve yatarak tedavi hizmeti verildiğini kaydetti.

"Bağımlılık, biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları bulunan kronik bir hastalıktır"

Prof. Dr. Arıkan, bağımlılık tedavisinde yalnızca madde kullanımının sonlandırılmasının yeterli olmadığını vurgulayarak, "Bağımlılık, biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları bulunan kronik bir hastalıktır. Bu nedenle tedavi sürecinin temel amacı yalnızca bağımlılık yapan maddeyi bırakmak değil, bireyin yaşamını yeniden yapılandırmasına yardımcı olmaktır. Kalıcı iyileşme ancak rehabilitasyon süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesiyle mümkün olabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Özgür Köy'de uygulanan rehabilitasyon programlarının bilimsel temellere dayandığını belirten Arıkan, merkezin dünyada bağımlılık tedavisinde yaygın olarak kullanılan "Minnesota Modeli"ni uygulayan sayılı merkezlerden biri olduğunu aktardı.

Arıkan, modelin, bağımlılığı fiziksel belirtilerin ötesinde ele aldığına işaret ederek, "Minnesota Modeli, bağımlılığı biyolojik, psikolojik, sosyal ve ruhsal boyutlarıyla değerlendiren bütüncül bir yaklaşım sunmaktadır. Profesyonel sağlık hizmetleri ile karşılıklı destek anlayışını bir araya getirerek bireyin uzun dönemli iyileşmesini hedeflemektedir." değerlendirmesini yaptı.

Merkezin 20 bin metrekareyi aşan kampüs alanında faaliyet gösterdiğini ifade eden Arıkan, "Erkek Bağımlılık Kliniği", "Kadın Bağımlılık Kliniği", "Çocuk ve Ergen Bağımlılık Kliniği" ile "Entegre Klinik" olmak üzere dört ayrı klinikte hizmet sunulduğunu kaydetti.

Arıkan, 39 yatak kapasitesine sahip merkezde psikiyatrist, psikolog, sosyal hizmet uzmanları ve hemşirelerden oluşan multidisipliner ekiplerin görev yaptığını vurgulayarak, her danışan için bireyselleştirilmiş tedavi ve rehabilitasyon planları oluşturulduğuna dikkati çekti.

Program kapsamında bireysel görüşmeler, grup terapileri, psikoeğitim çalışmaları, nüks önleme programları, duygu yönetimi eğitimleri ve sosyal beceri geliştirme uygulamalarının yürütüldüğünü aktaran Arıkan, bağımlılıkla mücadelede aile desteğinin de tedavinin önemli bileşenlerinden biri olduğunu vurguladı.

Arıkan, bağımlılığın tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna işaret ederek, "Doğru zamanda başlanan bilimsel ve kapsamlı bir tedavi süreci, bireylerin yeniden sağlıklı ve üretken bir yaşama katılmalarını sağlayabilmektedir. Bağımlılıkta iyileşme mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bağımlılıkla Mücadelede Rehabilitasyonun Önemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Kiğılı’nın Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı Abdullah Kiğılı'nın Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı
Oy vermeye giden İsmail Kartal’a büyük şok Yüzü hemen düştü Oy vermeye giden İsmail Kartal'a büyük şok! Yüzü hemen düştü
Tahliyeden 2 gün sonra şok karar Mükremin Gezgin’in hesabı kapatıldı Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı
Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit yaşam mücadelesi veriyor: Organ nakli listesine alındı Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit yaşam mücadelesi veriyor: Organ nakli listesine alındı
Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ’’Aziz Yıldırım’’ sesleriyle inletti Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ''Aziz Yıldırım'' sesleriyle inletti
Trump’tan yeni nükleer şart: Uranyumu birlikte imha edeceğiz Trump'tan yeni nükleer şart: Uranyumu birlikte imha edeceğiz

13:04
Seçimden önce neler olmuş neler Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz
Seçimden önce neler olmuş neler! Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz
12:52
Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...
Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...
12:43
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli
11:49
İran’da art arda patlama sesleri Şiraz Havalimanı da hedef alındı
İran'da art arda patlama sesleri! Şiraz Havalimanı da hedef alındı
11:49
Polis babanın acı sonu Bu görüntü ölmeden 5 dakika önce çekildi
Polis babanın acı sonu! Bu görüntü ölmeden 5 dakika önce çekildi
11:21
Diyarbakır’da Koç Holding’in şirketine silahlı saldırı
Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 13:24:00. #7.12#
SON DAKİKA: Bağımlılıkla Mücadelede Rehabilitasyonun Önemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.