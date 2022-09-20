Loft Art, "Bir Kelebeğin Kasırgası" ile sanatseverlerle buluşuyor - Son Dakika
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Loft Art, "Bir Kelebeğin Kasırgası" ile sanatseverlerle buluşuyor

20.09.2022 12:29
Loft Art, "Bir Kelebeğin Kasırgası" ile sanatseverlerle buluşuyor

Bağımsız sanat alanı Loft Art, dördüncü sergisi "Bir Kelebeğin Kasırgası" ile yarından itibaren İstanbul Beşiktaş Nisbetiye On'daki mekanında sanatseverleri ağırlayacak.

Bağımsız sanat alanı Loft Art, dördüncü sergisi "Bir Kelebeğin Kasırgası" ile yarından itibaren İstanbul Beşiktaş Nisbetiye On'daki mekanında sanatseverleri ağırlayacak.

Akfen Holding'den yapılan açıklamaya göre, şimdiye kadar 3 farklı sergide 30 sanatçının 109 eserini sergilediği Loft Art, yeni sergisiyle sanatseverlerin karşısına çıkıyor.

20 Kasım'a kadar açık olacak sergide 15 bağımsız sanatçının tuval, heykel, enstalasyon ve video enstalasyon eserlerine yer veriliyor.

"Bir Kelebeğin Kasırgası" sergisi, izleyicileri, kelebek etkisini bir bakış açısı şeklinde ele alarak hayatta her şeyin birbiri ile bağlantılı birer örüntü içinde olduğunu ve küçük bir değişimin, birbiri ile bağlantılı olmayan başka bir şey üzerinde büyük değişikliklere neden olduğu algısı üzerine düşündürmeyi hedefliyor.

Sergide Akın Güreş, Aslı İrhan, Burak Ayazoğlu, Burak Dağ, Bora Aşık, Ece Kibaroğlu, Elif Fırat, Engin Konuklu, İpek Yücesoy, Murat Kosif, Oğuz Gököz, Özgün Şahin, Tansu Köse, Yağmur Uyanık ve Yılmaz Bulut olmak üzere 15 bağımsız sanatçının eserleri yer alıyor.

Elde edilen gelir TİKAV projelerine kaynak oluyor

Akfen Holding'in genç sanatçıları desteklerken, sanatın tüm disiplinlerinde eser üreten bağımsız sanatçılara alan sağlamayı amaçladığı sanat alanındaki ilk projesi olan Loft Art, bu sanatçılardan temsiliyet almadan onları görünür kılmayı hedefliyor.

Sanat alanında satışı gerçekleştirilen eserler, Akfen Holding tarafından kurulan, kadın, genç ve çocukları merkezine alarak ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) çalışmalarına da kaynak oluyor.

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Kaynak: AA

İstanbul Beşiktaş, Akfen Holding, Loft, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Loft Art, 'Bir Kelebeğin Kasırgası' ile sanatseverlerle buluşuyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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