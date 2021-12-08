Bağlar Belediyesi fahiş fiyatlara karşı denetim başlattı

Diyarbakır Bağlar Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü ile ortaklaşa hareket ederek son zamanlarda artan gıda fiyatlarına karşı denetim seferberliği başlattı.

Bağlar Belediyesi, son zamanlarda artan gıda fiyatlarına karşı Zabıta ve Ruhsat Müdürlükleri bünyesinde ekipler oluşturarak denetim seferberliği başlattı. Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimlerde ürünlerdeki fahiş fiyatlardan ekmek gramajındaki hilelere kadar birçok alanda denetimler gerçekleştirdi. Ekmek gramajından fahiş fiyatlara kadar geniş kapsamlı olarak gerçekleştirilen uygulamalarda ihmali olduğu tespit edilen işletmeler cezai işlem uygulanmak üzere Ticaret Bakanlığı'na bildirildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, fırsatçılık yapmanın bu millete yapılabilecek en büyük kötülük olduğunu ve bu işin peşini bırakmayacaklarını ifade etti. Beyoğlu, "Ürün fiyatlarını karşılaştıran ekipler, şikayet konusu olan ekmek gramajlarını da mercek altına aldı. Uygulamalarda göze en fazla çarpan olay ise vatandaşı bezdiren yağ fiyatlarındaki tutarsızlık ve akıl almaz artış oldu. Bazı gıda marketlerinde tespit edilen bu fırsatçılık tek tek kayıt altına alındı. Fiyatı yükseltmelerine rağmen gramajı düşürerek vatandaşı mağdur eden fırınlar hakkında tutanak tutuldu. Rapor halinde bakanlığa iletildi. İlçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde et ve et ürünleri ve kozmetik ürünleri de mercek altına alınarak fiyat karşılaştırması yapıldı, fırsatçılık yapanlar hakkında yasal işlem uygulandı" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fahiş fiyatlar ve stokçulukla ilgili açıklama ve talimatına atıfta bulunan Başkan Beyoğlu, vatandaşları mağdur edenlerle sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. - DİYARBAKIR